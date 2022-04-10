Паска с цукатами – простой рецепт без заморочек

Сегодня существует множество самых разных рецептов пасок, главной выпечки на Пасху. О том, как испечь закарпатскую с медом, мы рассказывали.
Но есть рецепты, которые удивляют своей простотой, и это совсем не значит, что паски получатся невкусными.
Простой рецепт паски / Фото: pexels.com
Изюм и сушеную клюкву предварительно замочите в кипятке и обсушите. Потом добавьте к ним чайную ложку муки, чтобы сухофрукты соединились с тестом.
Для этих пасок нужны свежие дрожжи. Если таких нет, то сухих нужно в три раза меньше.
Из набора ингредиентов получится три штуки по 440 граммов. Автор рецепта Кулинарим с Таней напоминает, что все продукты должны быть комнатной температуры.
Паска с цукатами – простой рецепт
Ингредиенты:
- 100 мл теплого молока;
- 25 г свежих дрожжей;
- 200 г сахара;
- 550 г пшеничной муки (больше или меньше);
- 100 г сметаны 25%;
- 100 г сливочного масла;
- 2 средних яйца;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 0,5 ч. л. соли,
- ванилин;
- по 70 г сушеной клюквы, цукатов;
- 60 г изюма.
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры;
- 0,5 ч. л. желатина;
- 1 ч. л. лимонного сока.
Рецепты дрожжевого теста за 10 минут читайте здесь.
Как приготовить:
- В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить одну столовую ложку сахара, перемешать. Добавить три столовых ложок муки. Должна получится консистенция сметаны. Оставить на 15-20 минут.
- Яйца соединить с сахаром, солью и ванилином. Взбить в пышную пену.
- Добавить мягкое сливочное масло и сметану, перемешать. Всыпать куркуму. Перемешать до однородности.
- Добавить опару, перемешать. В муку добавить жидкие ингредиенты, перемешать ложкой.
- Когда вся мука впиталась, выложить тесто на припыленную мукой поверхность и вымешивать руками.
- Когда тесто собралось в комок, добавить растительное масло и продолжать вымешивать.
- Миску смазать растительным маслом, выложить тесто, хорошо накрыть пленкой в контакт и оставить в теплом месте. Тесто должно увеличиться в два раза.
- Растянуть тесто в пласт, выложить и распределить цукаты, изюм и клюкву. Вымесить тесто несколько минут.
- Разделить тесто по формам и оставить до увеличения приблизительно в два раза.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать до сухой шпажки.
- Желатин разбавить в одной столовой воды желатина и оставить для набухания.
- Смешать сахарную ложку с двумя столовыми ложками воды. Добавить сок лимона. На небольшом огне, помешивая, довести до кипения.
- Добавить желатин и перемешать до однородности. Взбить миксером в пышную плотную массу.
- Украсить паски.
Детали замешивания теста смотрите в видео.