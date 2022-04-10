Паска з цукатами – простий рецепт без заморочок

Сьогодні існує безліч різних рецептів пасок, головної випічки на Великдень. Про те, як спекти закарпатську з медом, ми розповідали.
Але є рецепти, які дивують своєю простотою, і це зовсім не означає, що паски вийдуть несмачними.
Простий рецепт паски / Фото: pexels.com
Родзинки та сушену журавлину попередньо замочіть в окропі та обсушіть. Потім додайте до них чайну ложку борошна, щоб сухофрукти поєдналися з тістом.
Для цих пасок потрібні свіжі дріжджі. Якщо таких немає, то сухих потрібно втричі менше.
З набору інгредієнтів вийде три штуки по 440 грамів. Авторка рецепта Куховаримо з Танею нагадує, що всі продукти мають бути кімнатної температури.
Паска з цукатами – простий рецепт
Інгредієнти:
- 100 мл теплого молока;
- 25 г свіжих дріжджів;
- 200 г цукру;
- 550 г пшеничного борошна (більше або менше);
- 100 г сметани 25%;
- 100 г вершкового масла;
- 2 середніх яйця;
- 3 ст. л. рослинної олії;
- 0,5 ч. л. солі,
- ванілін;
- по 70 г сушеної журавлини, цукатів;
- 60 г родзинок.
Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри;
- 0,5 ч. л. желатину;
- 1 ч. л. лимонного соку.
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Як приготувати:
- У тепле молоко додати дріжджі. Додати одну столову ложку цукру, перемішати. Додати три столові ложки борошна. Має бути суміш консистенції сметани. Залишити на 15-20 хвилин.
- Яйця з'єднати з цукром, сіллю та ваніліном. Збити в пишну піну.
- Додати м'яке вершкове масло та сметану, перемішати. Всипати куркуму. Перемішати до однорідності.
- Додати опару, перемішати. У борошно додати рідкі інгредієнти, перемішати ложкою.
- Коли все борошно вмішалося, викласти тісто на припилену борошном поверхню і вимішувати руками.
- Коли тісто зібралося в грудку, додати олію та продовжувати вимішувати.
- Миску змастити олією, викласти тісто, добре накрити плівкою в контакт і залишити у теплому місці. Тісто має збільшитися вдвічі.
- Розтягнути тісто в пласт, викласти та розподілити цукати, родзинки та журавлину. Вимісити тісто кілька хвилин.
- Розділити тісто формами і залишити до збільшення приблизно вдвічі.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Випікати до сухої шпажки.
- Желатин розбавити в одній столовій ложці води та залишити для набухання.
- Змішати цукрову ложку з двома столовими ложками води. Додати сік лимона. На маленькому вогні, помішуючи, довести до кипіння.
- Додати желатин та перемішати до однорідності. Збити міксером у пишну густу масу.
- Прикрасити паски.
Деталі замішування тіста дивіться у відео.