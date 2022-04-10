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Паска з цукатами – простий рецепт без заморочок

Ірина Маслова
10 квітня, 07:53
Крім цукатів, потрібні родзинки та сушена журавлина. За бажанням у тісто можна додати столову ложку алкоголю – паски довше збережуться свіжими

Сьогодні існує безліч різних рецептів пасок, головної випічки на Великдень. Про те, як спекти закарпатську з медом, ми розповідали.

Але є рецепти, які дивують своєю простотою, і це зовсім не означає, що паски вийдуть несмачними.

Простий рецепт паски / Фото: pexels.com

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Родзинки та сушену журавлину попередньо замочіть в окропі та обсушіть. Потім додайте до них чайну ложку борошна, щоб сухофрукти поєдналися з тістом.

Для цих пасок потрібні свіжі дріжджі. Якщо таких немає, то сухих потрібно втричі менше.

З набору інгредієнтів вийде три штуки по 440 грамів. Авторка рецепта Куховаримо з Танею нагадує, що всі продукти мають бути кімнатної температури.

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Паска з цукатами – простий рецепт

Паска з цукатами – простий рецепт / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Інгредієнти:

  • 100 мл теплого молока;
  • 25 г свіжих дріжджів;
  • 200 г цукру;
  • 550 г пшеничного борошна (більше або менше);
  • 100 г сметани 25%;
  • 100 г вершкового масла;
  • 2 середніх яйця;
  • 3 ст. л. рослинної олії;
  • 0,5 ч. л. солі,
  • ванілін;
  • по 70 г сушеної журавлини, цукатів;
  • 60 г родзинок.

Для глазурі:

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  • 100 г цукрової пудри;
  • 0,5 ч. л. желатину;
  • 1 ч. л. лимонного соку.

Рецепти дріжджового тіста за 10 хвилин читайте тут.

Як приготувати:

  1. У тепле молоко додати дріжджі. Додати одну столову ложку цукру, перемішати. Додати три столові ложки борошна. Має бути суміш консистенції сметани. Залишити на 15-20 хвилин.
  2. Яйця з'єднати з цукром, сіллю та ваніліном. Збити в пишну піну.
  3. Додати м'яке вершкове масло та сметану, перемішати. Всипати куркуму. Перемішати до однорідності.
  4. Додати опару, перемішати. У борошно додати рідкі інгредієнти, перемішати ложкою.
  5. Коли все борошно вмішалося, викласти тісто на припилену борошном поверхню і вимішувати руками.
  6. Коли тісто зібралося в грудку, додати олію та продовжувати вимішувати.
  7. Миску змастити олією, викласти тісто, добре накрити плівкою в контакт і залишити у теплому місці. Тісто має збільшитися вдвічі.
  8. Розтягнути тісто в пласт, викласти та розподілити цукати, родзинки та журавлину. Вимісити тісто кілька хвилин.
  9. Розділити тісто формами і залишити до збільшення приблизно вдвічі.
  10. Духовку розігріти до 180 градусів. Випікати до сухої шпажки.
  11. Желатин розбавити в одній столовій ложці води та залишити для набухання.
  12. Змішати цукрову ложку з двома столовими ложками води. Додати сік лимона. На маленькому вогні, помішуючи, довести до кипіння.
  13. Додати желатин та перемішати до однорідності. Збити міксером у пишну густу масу.
  14. Прикрасити паски.

Деталі замішування тіста дивіться у відео.