Паска з цукатами – простий рецепт без заморочок

Сьогодні існує безліч різних рецептів пасок, головної випічки на Великдень. Про те, як спекти закарпатську з медом, ми розповідали.

Але є рецепти, які дивують своєю простотою, і це зовсім не означає, що паски вийдуть несмачними.

Простий рецепт паски / Фото: pexels.com

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Родзинки та сушену журавлину попередньо замочіть в окропі та обсушіть. Потім додайте до них чайну ложку борошна, щоб сухофрукти поєдналися з тістом.

Для цих пасок потрібні свіжі дріжджі. Якщо таких немає, то сухих потрібно втричі менше.

З набору інгредієнтів вийде три штуки по 440 грамів. Авторка рецепта Куховаримо з Танею нагадує, що всі продукти мають бути кімнатної температури.

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Паска з цукатами – простий рецепт

Паска з цукатами – простий рецепт / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Інгредієнти:

100 мл теплого молока;

25 г свіжих дріжджів;

200 г цукру;

550 г пшеничного борошна (більше або менше);

100 г сметани 25%;

100 г вершкового масла;

2 середніх яйця;

3 ст. л. рослинної олії;

0,5 ч. л. солі,

ванілін;

по 70 г сушеної журавлини, цукатів;

60 г родзинок.

Для глазурі:

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100 г цукрової пудри;

0,5 ч. л. желатину;

1 ч. л. лимонного соку.

Рецепти дріжджового тіста за 10 хвилин читайте тут.

Як приготувати:

У тепле молоко додати дріжджі. Додати одну столову ложку цукру, перемішати. Додати три столові ложки борошна. Має бути суміш консистенції сметани. Залишити на 15-20 хвилин. Яйця з'єднати з цукром, сіллю та ваніліном. Збити в пишну піну. Додати м'яке вершкове масло та сметану, перемішати. Всипати куркуму. Перемішати до однорідності. Додати опару, перемішати. У борошно додати рідкі інгредієнти, перемішати ложкою. Коли все борошно вмішалося, викласти тісто на припилену борошном поверхню і вимішувати руками. Коли тісто зібралося в грудку, додати олію та продовжувати вимішувати. Миску змастити олією, викласти тісто, добре накрити плівкою в контакт і залишити у теплому місці. Тісто має збільшитися вдвічі. Розтягнути тісто в пласт, викласти та розподілити цукати, родзинки та журавлину. Вимісити тісто кілька хвилин. Розділити тісто формами і залишити до збільшення приблизно вдвічі. Духовку розігріти до 180 градусів. Випікати до сухої шпажки. Желатин розбавити в одній столовій ложці води та залишити для набухання. Змішати цукрову ложку з двома столовими ложками води. Додати сік лимона. На маленькому вогні, помішуючи, довести до кипіння. Додати желатин та перемішати до однорідності. Збити міксером у пишну густу масу. Прикрасити паски.

Деталі замішування тіста дивіться у відео.