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Печенье "Каллы" – рецепт выпечки из детства, которую когда-то готовили по особым случаям

Ирина Маслова
14 февраля, 10:21
Нужен минимум ингредиентов – сахар, мука и яйца. Как только печенье зарумянится, ему нужно придать форму калл. Подавать с любимым кремом внутри или нарезанной мякотью апельсина

Это действительно особое печенье, рецепт которого был практически в каждой кулинарной тетради советского времени.

Овсяное печенье, наше любимое, – это больше для выходных или будней, а вот красивые "Каллы", которые крайне выгодно смотрятся на тарелке, – это для праздника.

Печенье "Каллы" / Фото: instagram.com/baskova_a/

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Внутрь печенья можно положить мякоть апельсина или лимона, нарезанную тонкими полосками, или поместить немного любимого крема.

Этим рецептом поделилась lar_anastasia. Она советует очень внимательно контролировать процесс выпекания. Оно не должно сильно подрумяниться, чтобы было легко придать печенью характерную форму.

Готовая выпечка окунается в мед.

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Печенье "Каллы"

Печенье "Каллы" / Фото: instagram.com/lar_anastasia/

Ингредиенты:

  • мука, сахар – по 250 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • сливочное масло – для смазывания противня;
  • мед;
  • корки апельсина, лимона или мякоть для украшения.

Еще один рецепт любимого из детства печенья – "Дружба" – найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы. Продолжая взбивать, добавить частями просеянную муку. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны.
  2. Духовку разогреть до 180-200 градусов вместе с противнем. Горячий противень смазать сливочным маслом.
  3. Столовой ложкой выложить тесто в виде лепешек на расстоянии 3-4 см.
  4. Выпекать 5-7 минут
  5. Очень быстро, пока лепешки горячие, лопаткой снять с противня и склеить один край, формируя цветок
  6. Корочки апельсина или лимона порезать тонкими, длинными полосками. Окунуть сначала в мед, затем обвалять в сахаре. В середину каждого печенья положить полоску апельсина.