Печенье "Каллы" – рецепт выпечки из детства, которую когда-то готовили по особым случаям

Это действительно особое печенье, рецепт которого был практически в каждой кулинарной тетради советского времени.

Овсяное печенье, наше любимое, – это больше для выходных или будней, а вот красивые "Каллы", которые крайне выгодно смотрятся на тарелке, – это для праздника.

Печенье "Каллы" / Фото: instagram.com/baskova_a/

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Внутрь печенья можно положить мякоть апельсина или лимона, нарезанную тонкими полосками, или поместить немного любимого крема.

Этим рецептом поделилась lar_anastasia. Она советует очень внимательно контролировать процесс выпекания. Оно не должно сильно подрумяниться, чтобы было легко придать печенью характерную форму.

Готовая выпечка окунается в мед.

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Печенье "Каллы"

Печенье "Каллы" / Фото: instagram.com/lar_anastasia/

Ингредиенты:

мука, сахар – по 250 г;

яйца – 4 шт.;

сливочное масло – для смазывания противня;

мед;

корки апельсина, лимона или мякоть для украшения.

Еще один рецепт любимого из детства печенья – "Дружба" – найдете здесь.

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Как приготовить: