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Печиво "Кали" – рецепт випічки з дитинства, яку колись готували з особливих приводів

Ірина Маслова
14 лютого, 10:21
Потрібен мінімум інгредієнтів – цукор, борошно та яйця. Щойно печиво зарум'яниться, йому треба надати форму квітки. Подавати з улюбленим кремом усередині або нарізаною м'якоттю апельсина

Це справді особливе печиво, рецепт якого був практично у кожному кулінарному зошиті радянського часу.

Вівсяне печиво, наше улюблене, – це більше для вихідних або буднів, а от красиві "Кали" – це для свята.

Печиво "Кали" / Фото: instagram.com/baskova_a/

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Усередину печива можна покласти м'якоть апельсина або лимона, нарізану тонкими смужками, або помістити трохи улюбленого крему.

Цим рецептом поділилася lar_anastasia. Вона радить дуже уважно контролювати процес випікання. Не треба, щоб воно сильно зарум'янилося, інакше буде важко надати печиву форми квітки.

Наприкінці виіпчку треба занурити в мед.

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Печиво "Кали"

Печиво "Кали" / Фото: instagram.com/lar_anastasia/

Інгредієнти:

  • борошно, цукор – по 250 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • мед;
  • вершкове масло – для змащування дека;
  • кірки апельсина, лимона або м'якоть для прикраси.

Ще один рецепт улюбленого з дитинства печива – "Дружба" – знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Яйця збити з цукром до пишної світлої маси. Продовжуючи збивати, додати частинами просіяне борошно. Тісто має бути консистенції рідкої сметани.
  2. Духовку розігріти до 180-200 градусів разом з деком. Гаряче деко змастити вершковим маслом.
  3. Столовою ложкою викласти тісто у вигляді коржиків на відстані 3-4 см.
  4. Випікати 5-7 хвилин
  5. Дуже швидко, поки коржі гарячі, лопаткою зняти з дека і склеїти один край, формуючи квітку.
  6. Корочки апельсина або лимона нарізати тонкими, довгими смужками. Занурити спочатку в мед. У кожне печиво покласти смужку апельсина.