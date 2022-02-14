Печиво "Кали" – рецепт випічки з дитинства, яку колись готували з особливих приводів

Це справді особливе печиво, рецепт якого був практично у кожному кулінарному зошиті радянського часу.

Вівсяне печиво, наше улюблене, – це більше для вихідних або буднів, а от красиві "Кали" – це для свята.

Печиво "Кали" / Фото: instagram.com/baskova_a/

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Усередину печива можна покласти м'якоть апельсина або лимона, нарізану тонкими смужками, або помістити трохи улюбленого крему.

Цим рецептом поділилася lar_anastasia. Вона радить дуже уважно контролювати процес випікання. Не треба, щоб воно сильно зарум'янилося, інакше буде важко надати печиву форми квітки.

Наприкінці виіпчку треба занурити в мед.

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Печиво "Кали"

Печиво "Кали" / Фото: instagram.com/lar_anastasia/

Інгредієнти:

борошно, цукор – по 250 г;

яйця – 4 шт.;

мед;

вершкове масло – для змащування дека;

кірки апельсина, лимона або м'якоть для прикраси.

Ще один рецепт улюбленого з дитинства печива – "Дружба" – знайдете тут.

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Як приготувати: