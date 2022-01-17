Вівсяне печиво як у дитинстві – простий рецепт улюбленої випічки

Колись воно продавалося не тільки на вагу, а й у гарних, практично подарункових коробках. Для цього рецепта потрібно трохи меду, родзинок та ванільного цукру

Вівсяне печиво - рецепт як у дитинстві / Фото: Depositphotos

Печиво за радянських часів продавалося на вагу, як пісочні "Глаголики", або в красивих коробках, як вівсяне.

Попри абсолютну простоту останнього, воно було неймовірно популярним та пропонувалося під назвою "Вівсяне" або "Вівсяночка".

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За вимогами виробництва вівсяного борошна у складі печива тоді мало бути щонайменше 14%.

Звідки ця цифра і чому саме така кількість – невідомо.

У рецепті від фудблогерки sweet_foto_rnd, крім родзинок, потрібна половина чайної ложки меду.

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Вівсяне печиво як у дитинстві

Вівсяне печиво як у дитинстві / Фото: instagram.com/veta.dieta

Інгредієнти:

Пшеничне борошно – 175 г

Вівсяне борошно – 75 г

Вершкове масло – 80 г

Цукор – 120 г

Ванільний цукор – 10 г

Мед – 15 г

Вода – 50 г

Родзинки – 25 г

Сода – 1/2 ч. л.

Кориця – 1 ч. л. (без гірки)

Дрібка солі

І ще одне печиво з дитинства -"Каштани" у вафельній крихті – дуже варто спробувати. У тісто йдуть варені жовтки.

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Як приготувати: