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Печенье "Красный бархат" на День влюбленных – вкусный рецепт

Ирина Маслова
3 февраля, 17:20
Главное – это качественный краситель, без него такого насыщенного цвета не получится. Печенье будет с трещинками и украсится сахарной пудрой

Подборку рецептов из основного блюда, салата, закусок на День влюбленных мы публиковали, теперь стоит сосредоточиться на десертах.

Сегодня – это красивое и рассыпчатое печенье "Красный бархат". Выпекается на молоке с небольшим количеством какао. Вместо сливочного масла – растительное. Тесто должно постоять в холодильнике около двух часов.

Печенье "Красный бархат" / Фото: instagram.com/grin_ta

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Украсить можно или просто сахарной пудрой, или добавить к ней немного опять же какао.

Рецепт со страницы tata.gotovit.

Печенье "Красный бархат"

Печенье "Красный бархат" / Фото: instagram.com/tata.gotovit

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Ингредиенты:

  • мука – 220 г;
  • разрыхлитель – 1 ст. л.;
  • какао – 1 ч. л. с горкой;
  • щепотка соли;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • молоко – 45 мл;
  • подсолнечное масло – 50 мл;
  • краситель – 15 капель;
  • сахарная пудра.

Еще попробуйте удивить в День святого Валентина очень простой, но вкусной пиццей в форме сердца. Рецепт с видео смотрите здесь.

Как приготовить:

  1. Соединить муку, разрыхлитель, какао и щепотку соли. Отдельно яйцо смешать с сахаром, добавить молоко, подсолнечное масло и краситель. Соединить жидкую и сухую массы.
  2. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.
  3. Сформировать небольшие шарики, обвалять в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекать в духовке при 180 градусах 13 минут.