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Пицца в виде сердца на День святого Валентина – рецепт с готовым тестом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 февраля, 09:10
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Выбор теста для пиццы большой. Если купите готовую основу, то сама пицца получится чуть меньше. Нужны моцарелла, свежий базилик и соус
Пицца в виде сердца
Пицца в виде сердца / Фото: Depositphotos

Если нужно назвать самую главную еду всех времен и народов, говорите – пицца. Она не стоит на месте, каждый раз удивляя своими вариациями.

Мы знаем о вьетнамской, трендовой и максимально диетической, а вот эта пицца будет классным угощением на День святого Валентина.

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И хотя до праздника еще есть время, думать над меню пора сейчас. Рецепт с сайта Мashed.com.

Пицца в форме сердца

Пицца в виде сердца
Пицца в виде сердца / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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  • основа для пиццы;
  • 1 чашка томатного соуса;
  • 150 г моцареллы;
  • свежий базилик.

Рецепт пиццы по-флорентийски с идеальным сочетанием шпината и яиц – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте тесто для пиццы на пергаментной бумаге. Аккуратно придайте ему форму сердца. Или вырежьте тесто в форме сердца с помощью ножа.
  2. Намажьте соусом и выложите моцареллу. Выпекайте на пергаменте 20 минут или пока корочка не станет золотистой. Подавайте со свежим базиликом.

Как сделать пиццу в форме сердца смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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