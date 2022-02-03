Пицца в виде сердца на День святого Валентина – рецепт с готовым тестом

Выбор теста для пиццы большой. Если купите готовую основу, то сама пицца получится чуть меньше. Нужны моцарелла, свежий базилик и соус

Пицца в виде сердца / Фото: Depositphotos

Если нужно назвать самую главную еду всех времен и народов, говорите – пицца. Она не стоит на месте, каждый раз удивляя своими вариациями.

Мы знаем о вьетнамской, трендовой и максимально диетической, а вот эта пицца будет классным угощением на День святого Валентина.

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И хотя до праздника еще есть время, думать над меню пора сейчас. Рецепт с сайта Мashed.com.

Пицца в форме сердца

Пицца в виде сердца / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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основа для пиццы;

1 чашка томатного соуса;

150 г моцареллы;

свежий базилик.

Рецепт пиццы по-флорентийски с идеальным сочетанием шпината и яиц – узнаете здесь.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте тесто для пиццы на пергаментной бумаге. Аккуратно придайте ему форму сердца. Или вырежьте тесто в форме сердца с помощью ножа. Намажьте соусом и выложите моцареллу. Выпекайте на пергаменте 20 минут или пока корочка не станет золотистой. Подавайте со свежим базиликом.

Как сделать пиццу в форме сердца смотрите в видео.