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Піца у вигляді серця на День святого Валентина – рецепт з готовим тістом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 лютого, 09:10
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Вибір тіста для піци великий. Якщо купите готову основу, то сама піца вийде трохи менше. Потрібні моцарела, свіжий базилік та соус
Пицца в виде сердца
Пицца в виде сердца / Фото: Depositphotos

Якщо потрібно назвати найголовнішу їжу всіх часів та народів, кажіть – піца. Вона не стоїть на місці, щоразу дивуючи своїми варіяціями.

Ми знаємо про в'єтнамську, трендову та максимально дієтичну, а оця піца буде класним частуванням на День святого Валентина.

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І хоча до свята ще є час, думати над меню треба зараз. Рецепт із сайту Мashed.com.

Піца у формі серця

Піца у вигляді серця
Піца у вигляді серця / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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  • основа для піци;
  • 1 чашка томатного соусу;
  • 150 г моцарели;
  • свіжий базилік.

Рецепт піци по-флорентійськи з ідеальним поєднанням шпинату та яєць – дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте тісто для піци на пергаментному папері. Акуратно надайте йому форму серця. Або виріжте тісто у формі серця за допомогою ножа.
  2. Намажте соусом і викладіть моцарелу. Випікайте на пергаменті 20 хвилин або доки скоринка не стане золотавою. Подавайте зі свіжим базиліком.

Як зробити піцу у формі серця дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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