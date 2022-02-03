Піца у вигляді серця на День святого Валентина – рецепт з готовим тістом

Вибір тіста для піци великий. Якщо купите готову основу, то сама піца вийде трохи менше. Потрібні моцарела, свіжий базилік та соус

Пицца в виде сердца / Фото: Depositphotos

Якщо потрібно назвати найголовнішу їжу всіх часів та народів, кажіть – піца. Вона не стоїть на місці, щоразу дивуючи своїми варіяціями.

Ми знаємо про в'єтнамську, трендову та максимально дієтичну, а оця піца буде класним частуванням на День святого Валентина.

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І хоча до свята ще є час, думати над меню треба зараз. Рецепт із сайту Мashed.com.

Піца у формі серця

Піца у вигляді серця / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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основа для піци;

1 чашка томатного соусу;

150 г моцарели;

свіжий базилік.

Рецепт піци по-флорентійськи з ідеальним поєднанням шпинату та яєць – дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте тісто для піци на пергаментному папері. Акуратно надайте йому форму серця. Або виріжте тісто у формі серця за допомогою ножа. Намажте соусом і викладіть моцарелу. Випікайте на пергаменті 20 хвилин або доки скоринка не стане золотавою. Подавайте зі свіжим базиліком.

Як зробити піцу у формі серця дивіться у відео.