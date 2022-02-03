Піца у вигляді серця на День святого Валентина – рецепт з готовим тістом

Якщо потрібно назвати найголовнішу їжу всіх часів та народів, кажіть – піца. Вона не стоїть на місці, щоразу дивуючи своїми варіяціями.
Ми знаємо про в'єтнамську, трендову та максимально дієтичну, а оця піца буде класним частуванням на День святого Валентина.
І хоча до свята ще є час, думати над меню треба зараз. Рецепт із сайту Мashed.com.
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Піца у формі серця
Інгредієнти:
- основа для піци;
- 1 чашка томатного соусу;
- 150 г моцарели;
- свіжий базилік.
Рецепт піци по-флорентійськи з ідеальним поєднанням шпинату та яєць – дізнаєтеся тут.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте тісто для піци на пергаментному папері. Акуратно надайте йому форму серця. Або виріжте тісто у формі серця за допомогою ножа.
- Намажте соусом і викладіть моцарелу. Випікайте на пергаменті 20 хвилин або доки скоринка не стане золотавою. Подавайте зі свіжим базиліком.
Як зробити піцу у формі серця дивіться у відео.