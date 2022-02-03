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5 вкусно-романтичных идей для ужина на День святого Валентина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 февраля, 12:14
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В подборке рецепты, которые способны удивить самых требовательных. Салат с ананасом, сочный жюльен с красной рыбой и грибами. А на десерт – шоколадное фондю
Меню на День влюбленных
Меню на День влюбленных / Фото: freepik.com

Да, можно пойти очень простым путем и сделать максимально несложную пиццу в форме сердца. Настоящие чувства из-за этого не угаснут.

А вот если есть желание вкусно накормить, да что уж тут – приятно удивить, то нужно постараться.

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Ниже – рецепты сочного бифштекса на красном вине, ризотто с креветками и легкого салата с ананасом.

Все это готовится быстро и просто.

Ризотто с креветками

Фото: instagram.com/vinogorova_a/

Ингредиенты:

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  • Рис Арборио – 250 г
  • Креветки – 600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Белое сухое вино – 50 мл
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Рыбный (куриный бульон) – 1,5 л
  • Сыр пармезан – 80 г
  • Сливки (по желанию)
  • Соль, перец черный, базилик, петрушка – по вкусу

Как приготовить креветки с чесноком и соевым соусом – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Очистить креветки, чеснок измельчить и смешать с оливковым маслом.
  2. Залить этим маринадом креветки и оставить на 15 минут.
  3. Лук нарезать мелкими кубиками и пассеровать на оливковом масле, затем добавить сухой рис и обжарить все вместе пару минут.
  4. Добавить в рис вино и выпарить алкоголь.
  5. Частями добавлять горячий бульон и постоянно помешивать ризотто. Готовить 25 минут.
  6. Добавить в рис креветки с оливковым маслом и чесноком, посолить, поперчить. Добавить зелень, пармезан.

Жюльен с рыбой и грибами

Жюльен с красной рыбой
Жюльен с красной рыбой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Филе красной рыбы – 300 г
  • Лук репчатый – 1 крупная луковица
  • Шампиньоны – 300 г
  • Сливки 10% – 350 мл
  • Сыр твердый – 100 г
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть.
  2. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками.
  3. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло.
  4. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды.
  5. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
  6. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать.
  7. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
  8. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром.
  9. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать около 10 минут.

Легкий салат с ананасами

Салат с ананасами, яйцами и овощами
Салат с ананасами, яйцами и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г ананаса
  • 4-5 вареных яиц
  • 1 небольшая красная луковица
  • небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 1 салатный огурец
  • 1 чили

Для заправки:

  • 200 мл густого йогурта
  • 1 ч. л. карри
  • соль и перец – по вкусу
  • 1-2 ст. л. оливкового масла

А если ананас уже куплен и нужно сохранить его до праздника, здесь читайте, как это правильно делать.

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты для заправки. Ананас и огурец нарезать кубиком.
  2. Яйца очистить и разрезать на четвертинки. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
  3. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Бифштекс из говядины с вином

Бифштекс с винным соусом
Бифштекс с винным соусом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г
  • 2 cт. л. оливкового масла
  • 80 г сливочного масла
  • 0,5 стакана красного сухого вина
  • черный молотый перец
  • 4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)
  • розмарин и соль по вкусу

Как приготовить:

  1. Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью.
  2. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте.
  3. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще семь-восемь минут.
  4. Готовое мясо положить на горячую тарелку.
  5. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения.
  6. Хорошо перемешать получившийся соус и залить ним мясо.
  7. Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.

Шоколадное фондю с фруктами

Шоколадное фондю
Шоколадное фондю / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Черный шоколад – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Здесь найдете рецепт красивого десерта блонди с белым шоколадом.

Как приготовить:

  1. Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
  2. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту.
  3. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома.
  4. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  5. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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