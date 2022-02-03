5 вкусно-романтичных идей для ужина на День святого Валентина

В подборке рецепты, которые способны удивить самых требовательных. Салат с ананасом, сочный жюльен с красной рыбой и грибами. А на десерт – шоколадное фондю

Меню на День влюбленных / Фото: freepik.com

Да, можно пойти очень простым путем и сделать максимально несложную пиццу в форме сердца. Настоящие чувства из-за этого не угаснут.

А вот если есть желание вкусно накормить, да что уж тут – приятно удивить, то нужно постараться.

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Ниже – рецепты сочного бифштекса на красном вине, ризотто с креветками и легкого салата с ананасом.

Все это готовится быстро и просто.

Ризотто с креветками

Фото: instagram.com/vinogorova_a/

Ингредиенты:

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Рис Арборио – 250 г

Креветки – 600 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Белое сухое вино – 50 мл

Оливковое масло – по вкусу

Рыбный (куриный бульон) – 1,5 л

Сыр пармезан – 80 г

Сливки (по желанию)

Соль, перец черный, базилик, петрушка – по вкусу

Как приготовить креветки с чесноком и соевым соусом – узнаете здесь.

Как приготовить:

Очистить креветки, чеснок измельчить и смешать с оливковым маслом. Залить этим маринадом креветки и оставить на 15 минут. Лук нарезать мелкими кубиками и пассеровать на оливковом масле, затем добавить сухой рис и обжарить все вместе пару минут. Добавить в рис вино и выпарить алкоголь. Частями добавлять горячий бульон и постоянно помешивать ризотто. Готовить 25 минут. Добавить в рис креветки с оливковым маслом и чесноком, посолить, поперчить. Добавить зелень, пармезан.

Жюльен с рыбой и грибами

Жюльен с красной рыбой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Филе красной рыбы – 300 г

Лук репчатый – 1 крупная луковица

Шампиньоны – 300 г

Сливки 10% – 350 мл

Сыр твердый – 100 г

Мука – 1 ст. л.

Соль, перец

Растительное масло

Как приготовить:

Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать около 10 минут.

Легкий салат с ананасами

Салат с ананасами, яйцами и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г ананаса

4-5 вареных яиц

1 небольшая красная луковица

небольшой пучок кинзы или петрушки

1 салатный огурец

1 чили

Для заправки:

200 мл густого йогурта

1 ч. л. карри

соль и перец – по вкусу

1-2 ст. л. оливкового масла

А если ананас уже куплен и нужно сохранить его до праздника, здесь читайте, как это правильно делать.

Как приготовить:

Смешать все ингредиенты для заправки. Ананас и огурец нарезать кубиком. Яйца очистить и разрезать на четвертинки. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Бифштекс из говядины с вином

Бифштекс с винным соусом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г

2 cт. л. оливкового масла

80 г сливочного масла

0,5 стакана красного сухого вина

черный молотый перец

4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)

розмарин и соль по вкусу

Как приготовить:

Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще семь-восемь минут. Готовое мясо положить на горячую тарелку. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения. Хорошо перемешать получившийся соус и залить ним мясо. Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.

Шоколадное фондю с фруктами

Шоколадное фондю / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Черный шоколад – 100 г

Сливки – 100 мл

Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Здесь найдете рецепт красивого десерта блонди с белым шоколадом.

Как приготовить: