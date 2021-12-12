Достойный ответ брауни – как приготовить блонди с белым шоколадом

Понятно, что главное отличие этих двух пирожных – цвет. Для блонди нужен белый шоколад. И еще хорошее сливочное масло и желательно тростниковый сахар. Как и брауни, блонди выпекается не больше 25 минут

Пирожное блонди / Фото: instagram.com/elmira88kh/

Блонди, несмотря на свою простоту и скорость приготовления, вполне может стать в ряд с самыми известными пирожными мира.

По текстуре блонди такое же, как и брауни. А именно – плотноватая и слегка хрустящая корочка, которая скрывает под собой нежный, тягучий и влажный бисквит.

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Главное отличие – это цвет. Для блонди нужен белый шоколад и желательно тростниковый сахар. Вместе они придадут десерту приятный карамельный вкус.

В рецепте от elmira88khприсутствуют орехи, фублогер не указывает, какие конкретно они нужны, так что берите по своему вкусу.

Пирожное блонди

Ингредиенты:

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Мука – 120 г

Разрыхлитель – 2 г

Соль – 0,5 ч. л.

Орехи – 60 г

Сливочное масло – 80 г

Сахар – 130 г

Яйцо – 1 шт.

Белый шоколад – 50 г

Как приготовить: