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Достойный ответ брауни – как приготовить блонди с белым шоколадом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
12 декабря, 17:30
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Понятно, что главное отличие этих двух пирожных – цвет. Для блонди нужен белый шоколад. И еще хорошее сливочное масло и желательно тростниковый сахар. Как и брауни, блонди выпекается не больше 25 минут
Пирожное блонди
Пирожное блонди / Фото: instagram.com/elmira88kh/

Блонди, несмотря на свою простоту и скорость приготовления, вполне может стать в ряд с самыми известными пирожными мира.

По текстуре блонди такое же, как и брауни. А именно – плотноватая и слегка хрустящая корочка, которая скрывает под собой нежный, тягучий и влажный бисквит.

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Главное отличие – это цвет. Для блонди нужен белый шоколад и желательно тростниковый сахар. Вместе они придадут десерту приятный карамельный вкус.

В рецепте от elmira88khприсутствуют орехи, фублогер не указывает, какие конкретно они нужны, так что берите по своему вкусу.

Пирожное блонди

Ингредиенты:

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  • Мука – 120 г
  • Разрыхлитель – 2 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Орехи – 60 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – 130 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Белый шоколад – 50 г

Как приготовить:

  1. Просеять и смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить к ним рубленные орехи.
  2. Масло (растопленное), сахар и яйцо взбить до белого цвета. Соединить с сухими ингредиентами и мелко нарезанным шоколадом.
  3. Тесто вылить в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
  4. Выпекать 20-25 минут при температуре 170-180 градусов. Остудить и нарезать на квадратные порции.

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