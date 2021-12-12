Гідна відповідь брауні – як приготувати блонді з білим шоколадом

Блонді, попри свою простоту та швидкість приготування, цілком може стати в ряд з найвідомішими тістечками світу.
За текстурою блонді таке ж, як і брауні. А саме – щільна й злегка хрустка скоринка, яка приховує під собою ніжний, тягучий і вологий бісквіт.
Головна відмінність – це колір. Для блонді потрібен білий шоколад і бажано тростинний цукор. Разом вони додадуть десерту приємного карамельного смаку.
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У рецепті від elmira88khприсутні горіхи , фублогерка не вказує, які конкретно вони потрібні, тож беріть на свій смак.
Тістечко блонді
Інгредієнти:
- Борошно – 120 г
- Розпушувач – 2 г
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Горіхи – 60 г
- Вершкове масло – 80 г
- Цукор – 130 г
- Яйце – 1 шт.
- Білий шоколад – 50 г
Як приготувати:
- Просіяти і змішати борошно, розпушувач та сіль. Додати до них рубані горіхи.
- Масло (розтоплене), цукор та яйце збити до білого кольору. З'єднати із сухими інгредієнтами та дрібно нарізаним шоколадом.
- Тісто вилити у форму для запікання, змащену вершковим маслом.
- Випікати 20-25 хвилин за 170-180 градусів. Остудити та нарізати на квадратні порції.