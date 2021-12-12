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Гідна відповідь брауні – як приготувати блонді з білим шоколадом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
12 грудня, 17:30
В закладинки
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Зрозуміло, що головна відмінність цих двох тістечок – колір. Для блонді потрібен білий шоколад. І ще хороше вершкове масло та бажано тростинний цукор. Як і брауні, блонді випікається не більше 25 хвилин
Тістечко блонді
Тістечко блонді / Фото: instagram.com/elmira88kh/

Блонді, попри свою простоту та швидкість приготування, цілком може стати в ряд з найвідомішими тістечками світу.

За текстурою блонді таке ж, як і брауні. А саме – щільна й злегка хрустка скоринка, яка приховує під собою ніжний, тягучий і вологий бісквіт.

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Головна відмінність – це колір. Для блонді потрібен білий шоколад і бажано тростинний цукор. Разом вони додадуть десерту приємного карамельного смаку.

У рецепті від elmira88khприсутні горіхи , фублогерка не вказує, які конкретно вони потрібні, тож беріть на свій смак.

Тістечко блонді

Інгредієнти:

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  • Борошно – 120 г
  • Розпушувач – 2 г
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Горіхи – 60 г
  • Вершкове масло – 80 г
  • Цукор – 130 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Білий шоколад – 50 г

Як приготувати:

  1. Просіяти і змішати борошно, розпушувач та сіль. Додати до них рубані горіхи.
  2. Масло (розтоплене), цукор та яйце збити до білого кольору. З'єднати із сухими інгредієнтами та дрібно нарізаним шоколадом.
  3. Тісто вилити у форму для запікання, змащену вершковим маслом.
  4. Випікати 20-25 хвилин за 170-180 градусів. Остудити та нарізати на квадратні порції.

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