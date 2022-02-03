Пицца в виде сердца на День святого Валентина – рецепт с готовым тестом

Если нужно назвать самую главную еду всех времен и народов, говорите – пицца. Она не стоит на месте, каждый раз удивляя своими вариациями.
Мы знаем о вьетнамской, трендовой и максимально диетической, а вот эта пицца будет классным угощением на День святого Валентина.
Пицца в виде сердца / Фото: Depositphotos
И хотя до праздника еще есть время, думать над меню пора сейчас. Рецепт с сайта Мashed.com.
Пицца в форме сердца
Пицца в виде сердца / Фото: www.mashed.com
Ингредиенты:
- основа для пиццы;
- 1 чашка томатного соуса;
- 150 г моцареллы;
- свежий базилик.
Рецепт пиццы по-флорентийски с идеальным сочетанием шпината и яиц – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте тесто для пиццы на пергаментной бумаге. Аккуратно придайте ему форму сердца. Или вырежьте тесто в форме сердца с помощью ножа.
- Намажьте соусом и выложите моцареллу. Выпекайте на пергаменте 20 минут или пока корочка не станет золотистой. Подавайте со свежим базиликом.
Как сделать пиццу в форме сердца смотрите в видео.