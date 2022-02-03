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Піца у вигляді серця на День святого Валентина – рецепт з готовим тістом

Ірина Маслова
3 лютого, 09:10
Вибір тіста для піци великий. Якщо купите готову основу, то сама піца вийде трохи менше. Потрібні моцарела, свіжий базилік та соус

Якщо потрібно назвати найголовнішу їжу всіх часів та народів, кажіть – піца. Вона не стоїть на місці, щоразу дивуючи своїми варіяціями.

Ми знаємо про в'єтнамську, трендову та максимально дієтичну, а оця піца буде класним частуванням на День святого Валентина.

Пицца в виде сердца / Фото: Depositphotos

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І хоча до свята ще є час, думати над меню треба зараз. Рецепт із сайту Мashed.com.

Піца у формі серця

Піца у вигляді серця / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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  • основа для піци;
  • 1 чашка томатного соусу;
  • 150 г моцарели;
  • свіжий базилік.

Рецепт піци по-флорентійськи з ідеальним поєднанням шпинату та яєць – дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте тісто для піци на пергаментному папері. Акуратно надайте йому форму серця. Або виріжте тісто у формі серця за допомогою ножа.
  2. Намажте соусом і викладіть моцарелу. Випікайте на пергаменті 20 хвилин або доки скоринка не стане золотавою. Подавайте зі свіжим базиліком.

Як зробити піцу у формі серця дивіться у відео.

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