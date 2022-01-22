Пирог 3 стакана или упрощенная шарлотка – как приготовить и рецепт

Похожий по составу пирог, правда, еще и с творогом, готовят в Польше. Называется он варшавский.

Этот крайне популярен в Болгарии и готовится максимально просто. Мука, манка, сахар берутся в равных пропорциях. Что касается яблок, то они не должны быть слишком кислыми, и лучше, если они будут сочными.

Пирог 3 стакана с яблоками - простой рецепт / Фото: instagram.com/volshebnica_vostoka

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В форму сухая смесь и фрукты выкладываются слоями, и все это дело заливается стаканом теплого молока. То есть взбивать, замешивать и выстаивать тесто не нужно совсем.

Рецепт со страницы book_of_recipes_zss.

Пирог 3 стакана – простой рецепт

Пирог 3 стакана / Фото: instagram.com/book_of_recipes_zss

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Ингредиенты:

1 ст. муки;

1 ст. cаxaрa;

1 ст. мaнки;

1 ст. молoка;

2 ч. л. paзрыхлителя;

1 кг яблoк;

50 сливочное масло;

лимонный coк, вaнилин, корицa.

Еще с яблоками стоит приготовить ароматный баварский торт. Кроме яблок, нужен творог.

Как приготовить:

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