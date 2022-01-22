Пиріг 3 склянки або спрощена шарлотка – як приготувати і рецепт

Схожий за складом пиріг, щоправда, ще й із сиром, готують у Польщі. Називається він варшавський.

Цей вкрай популярний у Болгарії та готується максимально просто. Борошно, манка, цукор беруться у рівних пропорціях. Щодо яблук, то не беріть надто кислі, і краще, якщо вони будуть соковитими.

Пиріг 3 склянки з яблуками - простий рецепт / Фото: instagram.com/volshebnica_vostoka

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У форму суха суміш і фрукти викладаються шарами, і вся ця справа заливається склянкою теплого молока. Тобто збивати, замішувати та вистоювати тісто не потрібно зовсім.

Рецепт зі сторінки book_of_recipes_zss.

Пиріг 3 склянки – простий рецепт

Пиріг 3 склянки / Фото: instagram.com/book_of_recipes_zss

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Інгредієнти:

1 ск. борошна;

1 ск. цукору;

1 ск. манки;

1 ск. молока;

2 ч. л. розпушувача;

1 кг яблук;

50 вершкове масло;

лимонний сік, ванилін, кориця.

Ще з яблуками варто приготувати ароматний баварський торт. Крім яблук, потрібний сир.

Як приготувати:

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