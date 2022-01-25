По-домашнему уютный чесночный суп – простой рецепт из Испании

Такое блюдо, как суп, повсеместно. В том смысле, что их, по несколько десятков, есть в каждой стране. Мы знаем, как приготовить итальянский с сосисками, теперь не менее вкусный – чесночный из Испании.
Говорят, что он был придуман местными пастухами много лет тому назад.
Испанский чесночный суп / Фото: instagram.com/ahora_que_como
Отличительная черта, кроме чеснока, – это яйца при подаче. Причем таких подач существует несколько.
Одна, когда яйцо взбивается в горячем бульоне, вторая – с яйцом пашот и третья – с нарезанным вареным яйцом.
Дальше хлеб. Его можно обжарить в виде кубиков или больших ломтиков. Он тоже добавляется к супу. И ветчина. Если будете ее использовать, то нужно обжарить с луком и чесноком.
Рецепт со страницы nutrium_pfg.
Испанский чесночный суп
Ингредиенты:
- 4 зуб. чеснока;
- оливковое масло;
- 4 ломтика хлеба;
- 2 ч. л. сладкая паприка;
- по щепотке острой паприки, соли;
- 1 куриный бульон;
- 4 вареных яйца.
Здесь собраны рецепты супов, которые помогут вернуться в форму после зимних праздников.
Как приготовить:
- В кастрюле поджарить 4 нарезанных зубчика чеснока на сковороде с оливковым маслом, когда они станут золотистыми, добавить 4 предварительно поджаренных ломтика хлеба.
- Снять с огня и добавить много сладкую и острую паприку.
- Посолить и вернуть на огонь, влить бульон.
- Яйца очистить, нарезать и добавить в суп. Подавать с поджаренным тостом и оливковым маслом.