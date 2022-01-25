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По-домашнему уютный чесночный суп – простой рецепт из Испании

Ирина Маслова
25 января, 18:40
В этом супе всего 4 зубчика чеснока, его количество можно увеличивать по желанию. Как и добавление ветчины. Обязательны в супе яйца – разболтанные, пашот или нарезанные вареные

Такое блюдо, как суп, повсеместно. В том смысле, что их, по несколько десятков, есть в каждой стране. Мы знаем, как приготовить итальянский с сосисками, теперь не менее вкусный – чесночный из Испании.

Говорят, что он был придуман местными пастухами много лет тому назад.

Испанский чесночный суп / Фото: instagram.com/ahora_que_como

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Отличительная черта, кроме чеснока, – это яйца при подаче. Причем таких подач существует несколько.

Одна, когда яйцо взбивается в горячем бульоне, вторая – с яйцом пашот и третья – с нарезанным вареным яйцом.

Дальше хлеб. Его можно обжарить в виде кубиков или больших ломтиков. Он тоже добавляется к супу. И ветчина. Если будете ее использовать, то нужно обжарить с луком и чесноком.

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Рецепт со страницы nutrium_pfg.

Испанский чесночный суп

Испанский чесночный суп / Фото: instagram.com/nutrium_pfg

Ингредиенты:

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  • 4 зуб. чеснока;
  • оливковое масло;
  • 4 ломтика хлеба;
  • 2 ч. л. сладкая паприка;
  • по щепотке острой паприки, соли;
  • 1 куриный бульон;
  • 4 вареных яйца.

Здесь собраны рецепты супов, которые помогут вернуться в форму после зимних праздников.

Как приготовить:

  1. В кастрюле поджарить 4 нарезанных зубчика чеснока на сковороде с оливковым маслом, когда они станут золотистыми, добавить 4 предварительно поджаренных ломтика хлеба.
  2. Снять с огня и добавить много сладкую и острую паприку.
  3. Посолить и вернуть на огонь, влить бульон.
  4. Яйца очистить, нарезать и добавить в суп. Подавать с поджаренным тостом и оливковым маслом.