Затишний часниковий суп по-домашньому – простий рецепт з Іспанії

Така страва, як суп, є повсюди. У тому сенсі, що їх, по кілька десятків, існує в кожній країні. Ми знаємо, як приготувати італійський із сосисками, тепер не менш смачний – часниковий з Іспанії.

Кажуть, що його придумали місцеві пастухи багато років тому.

Іспанський часниковий суп / Фото: instagram.com/ahora_que_como

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Відмінна риса, крім часнику, – це яйця при подачі. Причому таких подач є кілька.

Одна, коли яйце збивається у гарячому бульйоні, друга – з яйцем пашот і третя – з нарізаним вареним яйцем.

Далі хліб. Його можна обсмажити у вигляді кубиків або великих скибочок. Він також додається до супу. І шинка. Якщо її використовуватимете, то потрібно обсмажити з цибулею та часником.

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Рецепт зі сторінки nutrium_pfg.

Іспанський часниковий суп

Іспанський часниковий суп / Фото: instagram.com/nutrium_pfg

Інгредієнти:

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4 зуб. часнику;

оливкова олія;

4 скибочки хліба;

2 ч. л. солодка паприка;

по щіпці гострої паприки, солі;

1 курячий бульйон;

4 варені яйця.

Тут зібрано рецепти супів, які допоможуть повернутися у форму після зимових свят.

Як приготувати: