Похлебка перловая с сушеными грибами – старинный рецепт украинской кухни

Продолжаем знакомиться с рецептами Зинаиды Клиновецкой, которые были объединены в книге "Блюда и напитки в Украине" от 1913 года.
О борще, который автор нашла в городе Бахмач Черниговской области, мы писали.
Похлебка из сушеных грибов с перловкой / Фото: instagram.com/iamcookru/
Теперь вот эта похлебка. Она может быть постной, а можно подать ее со сметаной и вареным яйцом для большей сытности.
В оригинальном рецепте есть корень петрушки и сельдерей, добавляйте все, что есть из этого, и по своему вкусу.
Похлебка перловая с сушеными грибами
Ингредиенты на 1,5 литра воды:
- 1-2 луковицы;
- 2 моркови;
- 8 шт. сушеных грибов;
- 100 г перловки;
- 8 шт. картофель;
- соль, перец.
Здесь узнаете об украинском блюде шпундре со свеклой и мясом и как его приготовить.
Как приготовить:
- Лук и морковь нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить 1 ст. л. муки, перемешать и готовить несколько минут.
- Грибы отварить до мягкости и нарезать.
- Выложить в кипящую подсоленную воду. Добавить промытую перловку, варить до готовности крупы.
- Добавить картофель, нарезанные грибы, посолить и поперчить. Варить до готовности. Подавать со сметаной.