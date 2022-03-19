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Юшка перлова із сушеними грибами – стародавній рецепт української кухні

Ірина Маслова
19 березня, 18:25
Гриби відварюються до м'якості окремо, можна використовувати трохи грибного бульйону. Подавати зі сметаною та за бажанням – з вареним яйцем

Продовжуємо знайомитися з рецептами Зінаїди Клиновецької, які були об'єднані у книзі "Страви та напої в Україні від 1913 року".

Про борщ, який авторка знайшла у місті Бахмач Чернігівської області, ми писали.

Юшка із сушених грибів із перловкою / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Тепер ось ця юшка. Вона може бути пісною, а можна подати її зі сметаною та вареним яйцем для більшої ситності.

В оригінальному рецепті є корінь петрушки та селера, додавайте все, що є з цього, і за своїм смаком.

Юшка перлова із сушеними грибами

Суп з лісовими грибами та перловкою / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

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Інгредієнти на 1,5 літра води:

  • 1-2 цибулини;
  • 2 моркви;
  • 8 шт. сушених грибів;
  • 100 г перловки;
  • 8 шт. картопля;
  • сіль, перець.

Тут дізнаєтеся про українську страву шпундру з буряком і м'ясом та як її приготувати.

Як приготувати:

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  1. Цибулю і моркву нарізати і обсмажити на олії. Додати 1 ст. л. борошна, перемішати та готувати кілька хвилин.
  2. Гриби відварити до м'якості та нарізати.
  3. Викласти в киплячу підсолену воду. Додати промиту перловку, варити до готовності крупи.
  4. Додати картоплю, нарізані гриби, посолити та поперчити. Варити до готовності. Подавати зі сметаною.