Юшка перлова із сушеними грибами – стародавній рецепт української кухні

Продовжуємо знайомитися з рецептами Зінаїди Клиновецької, які були об'єднані у книзі "Страви та напої в Україні від 1913 року".
Про борщ, який авторка знайшла у місті Бахмач Чернігівської області, ми писали.
Юшка із сушених грибів із перловкою / Фото: instagram.com/iamcookru/
Тепер ось ця юшка. Вона може бути пісною, а можна подати її зі сметаною та вареним яйцем для більшої ситності.
В оригінальному рецепті є корінь петрушки та селера, додавайте все, що є з цього, і за своїм смаком.
Юшка перлова із сушеними грибами
Інгредієнти на 1,5 літра води:
- 1-2 цибулини;
- 2 моркви;
- 8 шт. сушених грибів;
- 100 г перловки;
- 8 шт. картопля;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Цибулю і моркву нарізати і обсмажити на олії. Додати 1 ст. л. борошна, перемішати та готувати кілька хвилин.
- Гриби відварити до м'якості та нарізати.
- Викласти в киплячу підсолену воду. Додати промиту перловку, варити до готовності крупи.
- Додати картоплю, нарізані гриби, посолити та поперчити. Варити до готовності. Подавати зі сметаною.