Японский десерт моти с клубникой – рецепт за 15 минут и без выпечки

Клубника в десерте – двойное удовольствие. Если уже попробовали тирамису, то не пропустите классику японских десертов.

Моти или мочи готовят из рисовой муки. Известны много сотен лет. Интересно, что когда-то это было лакомство достаточно богатых людей.

Как приготовить моти с клубникой / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, instagram.com/olya_pins

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Сегодня его может приготовить любой желающий и за 15 минут. Основа десерта получится сладкой, но ее оттенит сливочный сыр или творог вместе с клубникой.

Масса для моти будет доходить до нужной консистенции в микроволновке. Olya Pins – Правильное Питание и не только грела ее до состояния жидкого пластилина.

Десерт моти с клубникой

Десерт моти с клубникой

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Ингредиенты:

100 г рисовой муки;

50 г сахарной пудры;

185 мл воды;

пищевой краситель малинового цвета;

кукурузный крахмал;

150 г сливочного сыра;

клубника.

Как приготовить:

Муку соединить с сахарной пудрой, залить водой комнатной температуры. Тщательно размешать. Получится жидкая масса. Добавить несколько капель красителя, размешать. Накрыть пленкой, сделать отверстия и отправить в микроволновку на 50 секунд. Снять пленку и перемешать массу. Снова накрыть пленкой и отправить в микроволновку еще на 50 секунд. Масса должна получиться, как жидкий пластилин. Присыпать кукурузным крахмалом рабочую поверхность. Обкатать в нем тесто и сформировать лепешки. Внутрь выложить сливочный сир и клубнику. Сформировать моти. Оставить в холодильнике на несколько часов.

Детали формовки моти с клубникой смотрите в видео от автор рецепта.

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