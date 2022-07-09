Японський десерт моті з полуницею – рецепт за 15 хвилин і без випічки

Полуниця в десерті – подвійне задоволення. Якщо вже спробували тирамісу, то не пропустіть класику японських десертів.
Моті або мочі роблять з рисового борошна. Відомі багато сотень років. Цікаво, що колись це були ласощі доволі заможніх людей.
Як приготувати моті з полуницею / Фото: Колаж: Сьогодні,
Сьогодні його може приготувати будь-який охочий і за 15 хвилин. Основа десерту буде солодкою, але її відтінить вершковий або кисломолочний сир разом з полуницею.
Маса для моті доходитиме до потрібної консистенції в мікрохвильовій печі. Olya Pins – Правильне Харчування і не тільки гріла її до стану рідкого пластиліну.
Десерт моті з полуницею
Інгредієнти:
- 100 г рисового борошна;
- 50 г цукрової пудри;
- 185 мл води;
- харчовий барвник малинового кольору;
- кукурудзяний крохмаль;
- 150 г вершкового сиру;
- полуниця.
Як приготувати:
- Борошно з'єднати з цукровою пудрою, залити водою кімнатної температури. Ретельно розмішати. Буде рідка маса.
- Додати кілька крапель барвника, розмішати.
- Накрити плівкою, зробити отвори й відправити в мікрохвильову піч на 50 секунд.
- Зняти плівку та перемішати масу. Знову накрити плівкою і відправити в мікрохвильову піч ще на 50 секунд. Маса має вийти, як рідкий пластилін.
- Присипати кукурудзяним крохмалем робочу поверхню. Обкатати в ньому тісто й сформувати коржики. Всередину викласти вершковий сир та полуницю. Сформувати моті.
- Залишити в холодильнику на кілька годин.
Деталі формування моті з полуницею дивіться у відео від авторки рецепта.
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