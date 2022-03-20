Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Польские пончики-великаны – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова
20 марта, 08:15
Варенье здесь, скорее, не подойдет. Нужен густой джем. Сахарная пудра вмешивается в тесто, ею можно украсить готовые пончики

Продолжаем знакомиться с выпечкой Польши. О польских оладьях с большим количеством яблок мы знаем, теперь эти большие сочные пончики.

Интересно, что эти пончики чаще всего можно встретить с джемом из шиповника. Но в нашем случае подойдет любой. И именно джем, чтобы он плотно держался внутри теста.

Польские пончики с джемом / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

Реклама

Само тесто должно выстояться дважды. Традиционно это пончики жарят достаточно большими.

Рецепт со страницы vinegretteblog.

Польские пончики с джемом

Польские пончики с джемом / Фото: instagram.com/wolfsridgebrewing/

Реклама

Ингредиенты:

  • 390 г муки;
  • 4 желтка;
  • 1 яйцо;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • 1 ст. л. сахара;
  • пакетик ванильного сахара;
  • 4 ст. л. сливочного масла;
  • 40 г свежих дрожжей;
  • соль;
  • джем.

Как сделать итальянские пончики зепполе с заварным кремом – узнаете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. В теплом молоке растворить дрожжи, 1 ст. л. муки и сахар. Оставить в теплом месте на 25-30 минут, тесто должно хорошо подняться.
  2. Добавить желтки, яйцо, сахарную пудру, ванильный сахар, соль и муку. Замесить тесто.
  3. Теплое топленое масло влить в тесто и вымесить до пышного состояния. Оставить в теплом месте для подъема.
  4. Сформировать пончики, плотно зажать швы, чтобы джем не вытек. Выложить на застеленный противень швом вниз. Дать отдохнуть 15 минут.
  5. Жарить в хорошо разогретом масле до готовности. Украсить сахарной пудрой.