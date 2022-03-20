Польские пончики-великаны – как приготовить и рецепт

Продолжаем знакомиться с выпечкой Польши. О польских оладьях с большим количеством яблок мы знаем, теперь эти большие сочные пончики.
Интересно, что эти пончики чаще всего можно встретить с джемом из шиповника. Но в нашем случае подойдет любой. И именно джем, чтобы он плотно держался внутри теста.
Польские пончики с джемом / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/
Само тесто должно выстояться дважды. Традиционно это пончики жарят достаточно большими.
Рецепт со страницы vinegretteblog.
Польские пончики с джемом
Польские пончики с джемом / Фото: instagram.com/wolfsridgebrewing/
Ингредиенты:
- 390 г муки;
- 4 желтка;
- 1 яйцо;
- 200 мл молока;
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- 1 ст. л. сахара;
- пакетик ванильного сахара;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 40 г свежих дрожжей;
- соль;
- джем.
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Как приготовить:
- В теплом молоке растворить дрожжи, 1 ст. л. муки и сахар. Оставить в теплом месте на 25-30 минут, тесто должно хорошо подняться.
- Добавить желтки, яйцо, сахарную пудру, ванильный сахар, соль и муку. Замесить тесто.
- Теплое топленое масло влить в тесто и вымесить до пышного состояния. Оставить в теплом месте для подъема.
- Сформировать пончики, плотно зажать швы, чтобы джем не вытек. Выложить на застеленный противень швом вниз. Дать отдохнуть 15 минут.
- Жарить в хорошо разогретом масле до готовности. Украсить сахарной пудрой.