Польські пончики-велетні – як приготувати і рецепт

Продовжуємо знайомитися з випічкою Польщі. Про польські оладки з великою кількістю яблук ми знаємо, тепер ці великі соковиті пончики.

Цікаво, що ці пончики найчастіше можна зустріти з джемом із шипшини. Але в нашому випадку підійде будь-який. І саме джем, щоб він міцно тримався всередині тіста.

Польські пончики з джемом / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

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Саме тісто має вистоятись двічі. Зазвичай це пончики смажать доволі великими.

Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Польські пончики з джемом

Польські пончики з джемом / Фото: instagram.com/wolfsridgebrewing/

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Інгредієнти:

390 г борошна;

4 жовтки;

1 яйце;

200 мл молока;

2 ст. л. цукрової пудри;

1 ст. л. цукру;

пакетик ванільного цукру;

4 ст. л. вершкового масла;

40 г свіжих дріжджів;

сіль;

джем.

Як зробити італійські пончики зеполє із заварним кремом – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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