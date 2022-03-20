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Польські пончики-велетні – як приготувати і рецепт

Ірина Маслова
20 березня, 08:15
Варення тут, скоріше, не підійде. Потрібен густий джем. Цукрова пудра потрапляє в тісто, нею можна прикрасити готові пончики

Продовжуємо знайомитися з випічкою Польщі. Про польські оладки з великою кількістю яблук ми знаємо, тепер ці великі соковиті пончики.

Цікаво, що ці пончики найчастіше можна зустріти з джемом із шипшини. Але в нашому випадку підійде будь-який. І саме джем, щоб він міцно тримався всередині тіста.

Польські пончики з джемом / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

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Саме тісто має вистоятись двічі. Зазвичай це пончики смажать доволі великими.

Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Польські пончики з джемом

Польські пончики з джемом / Фото: instagram.com/wolfsridgebrewing/

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Інгредієнти:

  • 390 г борошна;
  • 4 жовтки;
  • 1 яйце;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст. л. цукрової пудри;
  • 1 ст. л. цукру;
  • пакетик ванільного цукру;
  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • 40 г свіжих дріжджів;
  • сіль;
  • джем.

Як зробити італійські пончики зеполє із заварним кремом – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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  1. У теплому молоці розчинити дріжджі, 1 ст. л. борошна та цукор. Залишити у теплому місці на 25-30 хвилин, тісто має добре піднятися.
  2. Додати жовтки, яйце, цукрову пудру, ванільний цукор, сіль та борошно. Замісити тісто.
  3. Тепле топлене масло влити в тісто і вимісити до пишного стану. Залишити в теплому місці для підйому.
  4. Сформувати пончики, щільно затиснути шви, щоб джем не витік. Викладіть на застелене деко швом вниз. Дати відпочити 15 хвилин.
  5. Смажити в добре розігрітій олії до готовності. Прикрасити цукровою пудрою.