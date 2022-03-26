Постный морковный брауни – кроме шоколада, нужно немного какао

Десерты и выпечка без присутствия сливочного масла и молока – это тоже очень вкусно и ничем не уступает классическим вариациям популярного десерта под названием брауни.

Этот брауни замешивается на растительном масле. Перед замесом теста все сухие ингредиенты нужно тщательно просеять. Шоколад – хорошо измельчить, а морковь натереть некрупно.

Морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

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Автор рецепта sofya_prolubov советует дать остыть готовому десерту после выпекания и после того, как достанете брауни из духовки, дайте ему остыть и подержите в холодильнике 30-40 минут.

Постный морковный брауни

Постный морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

Ингредиенты:

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55 г хорошего какао;

160 г муки;

120 г сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. соды;

щепотка соли;

130 г теплой воды;

1 ст. л. с горкой меда;

115 г растительного масла без сильного запаха;

одна средняя тертая некрупно морковь;

100 г горького шоколада (измельчить).

Здесь узнаете о еще одном известном десерте – блонди – для него нужен белый шоколад.

Как приготовить: