Постный морковный брауни – кроме шоколада, нужно немного какао

Десерты и выпечка без присутствия сливочного масла и молока – это тоже очень вкусно и ничем не уступает классическим вариациям популярного десерта под названием брауни.
Этот брауни замешивается на растительном масле. Перед замесом теста все сухие ингредиенты нужно тщательно просеять. Шоколад – хорошо измельчить, а морковь натереть некрупно.
Морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/
Автор рецепта sofya_prolubov советует дать остыть готовому десерту после выпекания и после того, как достанете брауни из духовки, дайте ему остыть и подержите в холодильнике 30-40 минут.
Постный морковный брауни
Постный морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/
Ингредиенты:
- 55 г хорошего какао;
- 160 г муки;
- 120 г сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 0,5 ч. л. соды;
- щепотка соли;
- 130 г теплой воды;
- 1 ст. л. с горкой меда;
- 115 г растительного масла без сильного запаха;
- одна средняя тертая некрупно морковь;
- 100 г горького шоколада (измельчить).
Здесь узнаете о еще одном известном десерте – блонди – для него нужен белый шоколад.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- Сухие ингредиенты просеять и соединить.
- В воду добавить ложку меда, перемешать и добавить к сухим ингредиентам. Соединить с помощью миксера или лопаткой.
- Добавить растительное масло, тертую морковь, хорошо измельченный шоколад и перемешать.
- Застелить противень, разровнять тесто, выпекать 30 минут.