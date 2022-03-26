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Постный морковный брауни – кроме шоколада, нужно немного какао

26 марта, 08:32
Вместе с сахаром автор рецепта предлагает добавить в тесто столовую ложку меда. Желательно, чтобы морковь была немного сладковатой, ее натрите крупнее

Десерты и выпечка без присутствия сливочного масла и молока – это тоже очень вкусно и ничем не уступает классическим вариациям популярного десерта под названием брауни.

Этот брауни замешивается на растительном масле. Перед замесом теста все сухие ингредиенты нужно тщательно просеять. Шоколад – хорошо измельчить, а морковь натереть некрупно.

Морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

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Автор рецепта sofya_prolubov советует дать остыть готовому десерту после выпекания и после того, как достанете брауни из духовки, дайте ему остыть и подержите в холодильнике 30-40 минут.

Постный морковный брауни

Постный морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

Ингредиенты:

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  • 55 г хорошего какао;
  • 160 г муки;
  • 120 г сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • щепотка соли;
  • 130 г теплой воды;
  • 1 ст. л. с горкой меда;
  • 115 г растительного масла без сильного запаха;
  • одна средняя тертая некрупно морковь;
  • 100 г горького шоколада (измельчить).

Здесь узнаете о еще одном известном десерте – блонди – для него нужен белый шоколад.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 200 градусов.
  2. Сухие ингредиенты просеять и соединить.
  3. В воду добавить ложку меда, перемешать и добавить к сухим ингредиентам. Соединить с помощью миксера или лопаткой.
  4. Добавить растительное масло, тертую морковь, хорошо измельченный шоколад и перемешать.
  5. Застелить противень, разровнять тесто, выпекать 30 минут.