Пісний морквяний брауні – крім шоколаду, треба трохи какао

Десерти та випічка без вершкового масла та молока – це теж дуже смачно і нічим не поступається класичним варіяціям популярного десерту під назвою брауні.
Цей брауні замішується на олії. Перед замісом тіста всі сухі інгредієнти треба ретельно просіяти. Шоколад – добре подрібнити, а моркву дрібно натерти.
Морквяний брауні / Фото: Оlya Kobruseva, Pexels
Авторка рецепта sofya_prolubov радить після випікання, діставши брауні з духовки, дайте десерту охолонути й потримайте в холодильнику 30-40 хвилин.
Пісний морквяний брауні
Пісний морквяний брауні / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/
Інгредієнти:
- 55 г хорошого какао;
- 160 г борошна;
- 120 г цукру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 0,5 ч. л. соди;
- дрібка солі;
- 130 г теплої води;
- 1 ст. л. з гіркою меду;
- 115 г олії без сильного запаху;
- одна середня терта морква;
- 100 г гіркого шоколаду (подрібнити).
Тут дізнаєтеся про ще один відомий десерт – блонді – для нього потрібен білий шоколад.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 200 градусів.
- Сухі інгредієнти просіяти та з'єднати.
- У воду додати ложку меду, перемішати та додати до сухих інгредієнтів. З'єднати за допомогою міксера або лопатки.
- Додати олію, терту моркву, добре подрібнений шоколад і перемішати.
- Застелити деко, розрівняти тісто, випікати 30 хвилин.