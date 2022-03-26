Пісний морквяний брауні – крім шоколаду, треба трохи какао

Десерти та випічка без вершкового масла та молока – це теж дуже смачно і нічим не поступається класичним варіяціям популярного десерту під назвою брауні.

Цей брауні замішується на олії. Перед замісом тіста всі сухі інгредієнти треба ретельно просіяти. Шоколад – добре подрібнити, а моркву дрібно натерти.

Морквяний брауні / Фото: Оlya Kobruseva, Pexels

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Авторка рецепта sofya_prolubov радить після випікання, діставши брауні з духовки, дайте десерту охолонути й потримайте в холодильнику 30-40 хвилин.

Пісний морквяний брауні

Пісний морквяний брауні / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

Інгредієнти:

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55 г хорошого какао;

160 г борошна;

120 г цукру;

1 ч. л. розпушувача;

0,5 ч. л. соди;

дрібка солі;

130 г теплої води;

1 ст. л. з гіркою меду;

115 г олії без сильного запаху;

одна середня терта морква;

100 г гіркого шоколаду (подрібнити).

Тут дізнаєтеся про ще один відомий десерт – блонді – для нього потрібен білий шоколад.

Як приготувати: