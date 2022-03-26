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Пісний морквяний брауні – крім шоколаду, треба трохи какао

26 березня, 08:32
Разом з цукром авторка рецепта пропонує додати в тісто столову ложку меду. Бажано, щоб морква була трохи солодкуватою, її дрібніше натріть

Десерти та випічка без вершкового масла та молока – це теж дуже смачно і нічим не поступається класичним варіяціям популярного десерту під назвою брауні.

Цей брауні замішується на олії. Перед замісом тіста всі сухі інгредієнти треба ретельно просіяти. Шоколад – добре подрібнити, а моркву дрібно натерти.

Морквяний брауні / Фото: Оlya Kobruseva, Pexels

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Авторка рецепта sofya_prolubov радить після випікання, діставши брауні з духовки, дайте десерту охолонути й потримайте в холодильнику 30-40 хвилин.

Пісний морквяний брауні

Пісний морквяний брауні / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

Інгредієнти:

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  • 55 г хорошого какао;
  • 160 г борошна;
  • 120 г цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 0,5 ч. л. соди;
  • дрібка солі;
  • 130 г теплої води;
  • 1 ст. л. з гіркою меду;
  • 115 г олії без сильного запаху;
  • одна середня терта морква;
  • 100 г гіркого шоколаду (подрібнити).

Тут дізнаєтеся про ще один відомий десерт – блонді – для нього потрібен білий шоколад.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 200 градусів.
  2. Сухі інгредієнти просіяти та з'єднати.
  3. У воду додати ложку меду, перемішати та додати до сухих інгредієнтів. З'єднати за допомогою міксера або лопатки.
  4. Додати олію, терту моркву, добре подрібнений шоколад і перемішати.
  5. Застелити деко, розрівняти тісто, випікати 30 хвилин.