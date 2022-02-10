ПП-маффины – как приготовить и рецепт с изюмом и бананом

Выпечка из серии "Для правильного питания" – даже очень разнообразная. К кексам и маффинам можно добавить банан, орехи с авокадо, а можно испечь их на основе гречневой муки.

В эти маффины добавляются еще и гречневые хлопья. В качестве подсластителя – стевия, банан и изюм.

Гречневые кексы / Фото: instagram.com/anna_loginowa/

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Так как это особенные маффины, то тесто сильно подниматься не будет. Поэтому формочки нужно заполнить практически полностью.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Гречневые маффины

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/ Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты: ⠀

гречневые хлопья – 100 г;

гречневая мука – 60 г;

кефир – 1 стакан;⠀

яйцо куриное – 1 шт.

разрыхлитель, порошок стевии – по 1 ч. л.;

изюм – 40 г

банан – 1 шт.

корица – 0,5 ч. л.;

растительное масло без запаха.

Здесь найдете рецепт вкусного бананового кекса на овсянке. ⠀

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Как приготовить:⠀