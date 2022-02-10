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ПП-маффины – как приготовить и рецепт с изюмом и бананом

Ирина Маслова
10 февраля, 08:10
Выпекаются на гречневой муке, хлопьях и кефире. Вместо сахара – чайная ложка порошка стевии

Выпечка из серии "Для правильного питания" – даже очень разнообразная. К кексам и маффинам можно добавить банан, орехи с авокадо, а можно испечь их на основе гречневой муки.

В эти маффины добавляются еще и гречневые хлопья. В качестве подсластителя – стевия, банан и изюм.

Гречневые кексы / Фото: instagram.com/anna_loginowa/

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Так как это особенные маффины, то тесто сильно подниматься не будет. Поэтому формочки нужно заполнить практически полностью.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Гречневые маффины

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/ Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты: ⠀

  • гречневые хлопья – 100 г;
  • гречневая мука – 60 г;
  • кефир – 1 стакан;⠀
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • разрыхлитель, порошок стевии – по 1 ч. л.;
  • изюм – 40 г
  • банан – 1 шт.
  • корица – 0,5 ч. л.;
  • растительное масло без запаха.

Здесь найдете рецепт вкусного бананового кекса на овсянке. ⠀

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Как приготовить:⠀

  1. Гречневые хлопья залейте кефиром, оставьте на 10 минут. Кефир комнатной температуры.⠀
  2. Яйцо взбейте, затем добавьте порошок стевии. Разомните банан вилкой и добавьте в миску с яйцом.⠀
  3. Смешайте гречневые хлопья и яично-банановую смесь. Добавьте гречневую муку и разрыхлитель. Положите изюм и корицу. Добавьте растительное масло, перемешайте.⠀
  4. Формочки смажьте маслом и выложите тесто. Выпекайте при 170-180 градусах до готовности.⠀