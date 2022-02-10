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Дієтичні мафіни – як приготувати і рецепт з родзинками та бананом

Ірина Маслова
10 лютого, 08:10
Випікаються на гречаному борошні, пластівцях та кефірі. Замість цукру – чайна ложка порошку стевії

Випічка із серії "Для правильного харчування" – навіть дуже різноманітна. До кексів та мафінів можна додати банан, горіхи з авокадо, а можна спекти їх на основі гречаного борошна.

У ці мафіни додаються ще й гречані пластівці. У якості підсолоджувача – стевія, банан та родзинки.

Гречані кекси / Фото: instagram.com/anna_loginowa/

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Оскільки це особливі мафіни, то тісто сильно не підніматиметься. Тому формочки треба заповнити практично повністю.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Гречані мафіни

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/ Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти: ⠀

  • гречані пластівці – 100 г;
  • гречане борошно – 60 г;
  • кефір – 1 склянка;⠀
  • яйце – 1 шт.
  • розпушувач, порошок стевії – по 1 ч. л.;
  • родзинки – 40 г
  • банан – 1 шт.
  • кориця – 0,5 ч. л.;
  • олія без запаху.

Тут знайдете рецепт смачного бананового кексу на вівсянці. ⠀

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Як приготувати:⠀

  1. Гречані пластівці залийте кефіром, залиште на 10 хвилин. Кефір кімнатної температури.
  2. Яйце збийте, потім додайте порошок стевії. Розімніть банан виделкою і додайте в миску з яйцем.
  3. Змішайте гречані пластівці та яєчно-бананову суміш. Додайте гречане борошно та розпушувач. Покладіть родзинки та корицю. Додайте олію, перемішайте.⠀
  4. Форми змастіть олією і викладіть тісто. Випікайте за 170-180 градусів до готовності.