Дієтичні мафіни – як приготувати і рецепт з родзинками та бананом

Випічка із серії "Для правильного харчування" – навіть дуже різноманітна. До кексів та мафінів можна додати банан, горіхи з авокадо, а можна спекти їх на основі гречаного борошна.
У ці мафіни додаються ще й гречані пластівці. У якості підсолоджувача – стевія, банан та родзинки.
Гречані кекси / Фото: instagram.com/anna_loginowa/
Оскільки це особливі мафіни, то тісто сильно не підніматиметься. Тому формочки треба заповнити практично повністю.
Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.
Гречані мафіни
/ Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Інгредієнти: ⠀
- гречані пластівці – 100 г;
- гречане борошно – 60 г;
- кефір – 1 склянка;⠀
- яйце – 1 шт.
- розпушувач, порошок стевії – по 1 ч. л.;
- родзинки – 40 г
- банан – 1 шт.
- кориця – 0,5 ч. л.;
- олія без запаху.
Тут знайдете рецепт смачного бананового кексу на вівсянці. ⠀
Як приготувати:⠀
- Гречані пластівці залийте кефіром, залиште на 10 хвилин. Кефір кімнатної температури.
- Яйце збийте, потім додайте порошок стевії. Розімніть банан виделкою і додайте в миску з яйцем.
- Змішайте гречані пластівці та яєчно-бананову суміш. Додайте гречане борошно та розпушувач. Покладіть родзинки та корицю. Додайте олію, перемішайте.⠀
- Форми змастіть олією і викладіть тісто. Випікайте за 170-180 градусів до готовності.