Простой, но вкусный пирог с яблочным пюре – рецепт и как приготовить

Родиной всех вариаций пирогов с яблоками считают Британию. Корнуэлльский яблочный среди них, правда, для него нужны целые яблоки, которые нарезаются дольками.

День пирога с яблочным пюре – это больше не достояние кухни США, это дань простой домашней выпечке. Именно она выручала многих во времена Первой мировой войны.

Как приготовить пирог с яблочным пюре / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Яблочное пюре было доступным, позволяло пирогу долго оставаться мягким. Иногда вместо муки используют овсяные хлопья и кукурузную муку.

В рецепте со страницы k.i.r.a_f.o.o.d подробно рассказывают, как сделать яблочное пюре самостоятельно.

Пирог с яблочным пюре

Пирог с яблочным пюре

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Ингредиенты:

желтки – 2 шт.

сахар – 100 г;

сливочное масло – 80 г;

сметана – 2 ст. л.;

мука – 250 г;

ванилин;

сода – 1/2 ч. л.;

яблоки или готовое яблочное пюре.

Как приготовить:

Яблоки (6-7 средних) разрезать пополам, убрать сердцевину, выложить на застеленный противень и добавить немного воды. Запекать 30 минут при 200 градусах. Отделить мякоть от шкурки. Мякоть взбить или перемешать ложкой. Желтки смешать с сахаром, добавить размягченное сливочное масло, затем – сметану, все перемешать. Смешать просеянную муку, соду и ванилин, замесить тесто. Тесто должно получиться как очень густая сметана. Тесто выложить в смазанную сливочным маслом форму, сверху распределить пюре. Выпекать при 190 градусах 40 минут.

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