Простой, но вкусный пирог с яблочным пюре – рецепт и как приготовить

Родиной всех вариаций пирогов с яблоками считают Британию. Корнуэлльский яблочный среди них, правда, для него нужны целые яблоки, которые нарезаются дольками.
День пирога с яблочным пюре – это больше не достояние кухни США, это дань простой домашней выпечке. Именно она выручала многих во времена Первой мировой войны.
Как приготовить пирог с яблочным пюре / Фото: instagram.com/iamcookru/
Яблочное пюре было доступным, позволяло пирогу долго оставаться мягким. Иногда вместо муки используют овсяные хлопья и кукурузную муку.
В рецепте со страницы k.i.r.a_f.o.o.d подробно рассказывают, как сделать яблочное пюре самостоятельно.
Пирог с яблочным пюре
Пирог с яблочным пюре
Ингредиенты:
- желтки – 2 шт.
- сахар – 100 г;
- сливочное масло – 80 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- мука – 250 г;
- ванилин;
- сода – 1/2 ч. л.;
- яблоки или готовое яблочное пюре.
Как приготовить:
- Яблоки (6-7 средних) разрезать пополам, убрать сердцевину, выложить на застеленный противень и добавить немного воды. Запекать 30 минут при 200 градусах.
- Отделить мякоть от шкурки. Мякоть взбить или перемешать ложкой.
- Желтки смешать с сахаром, добавить размягченное сливочное масло, затем – сметану, все перемешать.
- Смешать просеянную муку, соду и ванилин, замесить тесто. Тесто должно получиться как очень густая сметана.
- Тесто выложить в смазанную сливочным маслом форму, сверху распределить пюре. Выпекать при 190 градусах 40 минут.
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