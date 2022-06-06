Простий, але смачний пиріг з яблучним пюре – рецепт і як приготувати

Батьківщиною всіх варіяцій пирогів з яблуками вважають Британію. Корнуельський яблучний серед них, правда, для нього потрібні цілі яблука, що нарізаються часточками.
День пирога з яблучним пюре – це більше не надбання кухні США, це данина простій домашній випічці. Саме вона рятувала багатьох за часів Першої світової війни.
Як приготувати пиріг з яблучним пюре
Яблучне пюре було доступним, дозволяло пирогу довго залишатися м'яким. Іноді замість борошна використовують вівсяні пластівці та кукурудзяне борошно.
У рецепт зі сторінки k.i.r.a_f.o.o.d докладно розповідають, як зробити яблучне пюре самостійно.
Пиріг з яблучним пюре
Пиріг з яблучним пюре
Інгредієнти:
- жовтки – 2 шт.
- цукор – 100 г;
- вершкове масло – 80 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- борошно – 250 г;
- ванілін;
- сода – 1/2 ч. л.;
- яблука або готове яблучне пюре.
Як приготувати:
- Яблука (6-7 середніх) розрізати навпіл, прибрати серцевину, викласти на застелене деко та додати трохи води. Запікати 30 хвилин за 200 градусів.
- Відокремити м'якоть від шкірки. М'якоть збити або перемішати ложкою.
- Жовтки змішати з цукром, додати розм'якшене вершкове масло, потім – сметану, все перемішати.
- Змішати просіяне борошно, соду та ванілін, замісити тісто. Тісто має бути, як дуже густа сметана.
- Тісто викласти в змащену вершковим маслом форму, зверху розподілити пюре. Випікати за 190 градусів 40 хвилин.
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