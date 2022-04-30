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Простой рецепт соуса для шашлыка – нужны кетчуп, майонез и свежий огурец

Ирина Маслова
30 апреля, 17:37
Этому соусу не понадобится время, чтобы настояться. Его можно приготовить, пока жарится шашлык. Обязательно возьмите немного зеленого лука

Даже если ваш шашлык по рецепту опытных кулинаров, рецепт Евгения Клопотенко мы публиковали, к горячему мясу очень хорош и необходим правильный соус. Ну или тот, который подойдет и понравится всем.

Здесь остроту кетчупа и майонеза немного смягчит свежий огурец и зелень. На странице vkysnie.bluyda рекомендуют использовать укроп, зеленый лук, кинзу и петрушку.

Соус для шашлыка / Фото: instagram.com/_lenka_shynkarenko_/

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Соус можно подавать сразу же, если не съедите, его можно хранить в контейнере несколько дней.

Красный соус для шашлыка

Красный соус для шашлыка / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Ингредиенты:

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  • свежий огурец – 2 шт.
  • кетчуп, майонез – по 200 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • зеленый лук, петрушка, укроп, кинза;
  • соль, перец.

И еще четыре рецепта самых разных соусов к шашлыку и овощам найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Огурцы нарезать мелкими кубиками. Добавить нарезанную зелень
  2. Чеснок натереть на мелкой терке, смешать с огурцами и зеленью. Добавить майонез, кетчуп. Все тщательно перемешать, при необходимости добавить соль и перец.
  3. Подавать сразу.

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