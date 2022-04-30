Простой рецепт соуса для шашлыка – нужны кетчуп, майонез и свежий огурец

Даже если ваш шашлык по рецепту опытных кулинаров, рецепт Евгения Клопотенко мы публиковали, к горячему мясу очень хорош и необходим правильный соус. Ну или тот, который подойдет и понравится всем.
Здесь остроту кетчупа и майонеза немного смягчит свежий огурец и зелень. На странице vkysnie.bluyda рекомендуют использовать укроп, зеленый лук, кинзу и петрушку.
Соус для шашлыка / Фото: instagram.com/_lenka_shynkarenko_/
Соус можно подавать сразу же, если не съедите, его можно хранить в контейнере несколько дней.
Красный соус для шашлыка
Красный соус для шашлыка / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda
Ингредиенты:
- свежий огурец – 2 шт.
- кетчуп, майонез – по 200 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- зеленый лук, петрушка, укроп, кинза;
- соль, перец.
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Как приготовить:
- Огурцы нарезать мелкими кубиками. Добавить нарезанную зелень
- Чеснок натереть на мелкой терке, смешать с огурцами и зеленью. Добавить майонез, кетчуп. Все тщательно перемешать, при необходимости добавить соль и перец.
- Подавать сразу.
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