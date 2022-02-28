Простой рецепт тосканского хлеба – нужны сушеные травы и немного твердого сыра

Этот хлеб на каждый день. Можно есть с первыми блюдами, можно – с паштетами. В Италии этот хлеб едят просто так и с оливковым маслом. Если будет желание приготовить десертный, то японский молочный хоккайдо стоит внимания.
В рецепте сайта Тwocupsflour.com достаточно оригинально подошли к выпеканию: после замеса тесто рекомендуют оставить в холодильнике на несколько часов. Но тесто хорошо поднимется и в тепле.
Тосканский хлеб / Фото: twocupsflour.com
Обязательно нужны сушеные итальянские травы и 50 граммов сыра – по желанию.
Тосканский хлеб
Тосканский хлеб / Фото: twocupsflour.com
Ингредиенты:
- 2,5 ч. л. сухих дрожжей;
- 240 мл теплой воды;
- 1 ч. л. сахарного песка;
- 450 г муки;
- 1 ч. л. соли;
- 50 г твердого тертого сыра;
- по 1 ст. л. орегано, базилик, тимьян;
- оливковое масло.
Здесь узнаете, как испечь фокаччу, она получается насыщенного черного цвета за счет активированного угля среди ингредиентов.
Как приготовить:
- Противень застелите пергаментной бумагой.
- Смешайте дрожжи, сахар и теплую воду. Аккуратно перемешайте венчиком. Оставьте на 10 минут до образования пены.
- Смешайте муку, соль, тертый сыр и травы. Вымешивайте в течение 10 минут.
- Переложите в слегка смазанную маслом большую миску. Оставьте в теплом месте на один час.
- Из теста сформируйте фокаччу по размером противня, смажьте маслом. Оставьте отдохнуть на 15-20 минут.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- На тесте сделайте несколько надрезов ножом и при желании посыпьте травами.
- Выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета. Дайте остыть на противне.