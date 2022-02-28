Простой рецепт тосканского хлеба – нужны сушеные травы и немного твердого сыра

Этот хлеб на каждый день. Можно есть с первыми блюдами, можно – с паштетами. В Италии этот хлеб едят просто так и с оливковым маслом. Если будет желание приготовить десертный, то японский молочный хоккайдо стоит внимания.

В рецепте сайта Тwocupsflour.com достаточно оригинально подошли к выпеканию: после замеса тесто рекомендуют оставить в холодильнике на несколько часов. Но тесто хорошо поднимется и в тепле.

Тосканский хлеб / Фото: twocupsflour.com

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Обязательно нужны сушеные итальянские травы и 50 граммов сыра – по желанию.

Тосканский хлеб

Тосканский хлеб / Фото: twocupsflour.com

Ингредиенты:

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2,5 ч. л. сухих дрожжей;

240 мл теплой воды;

1 ч. л. сахарного песка;

450 г муки;

1 ч. л. соли;

50 г твердого тертого сыра;

по 1 ст. л. орегано, базилик, тимьян;

оливковое масло.

Здесь узнаете, как испечь фокаччу, она получается насыщенного черного цвета за счет активированного угля среди ингредиентов.

Как приготовить: