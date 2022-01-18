Простой рецепт творожного пудинга на манке

Уже из состава этого десерта понятно – пудинг просто обязан получиться невероятным и с насыщенным сливочным вкусом.

Кстати, в Австрии есть нудельны, практически с идентичным составом. Разве что в них добавляется миндаль, и они варятся.

Творожный пудинг / Фото: instagram.com/eremina_natalia

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Если вдруг не окажется рикотты, то можно взять другой сливочный сыр или увеличить количество масла. Запекаться пудинг будет не более одного часа.

Рецепт от фудблогера narisovano.

Пудинг творожный на манке

Пудинг творожный на манке / Фото: instagram.com/narisovano/

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180 г творога;

250 г рикотты;

100 г сахара;

по 250 г молока, воды;

30 г сливочного масла

100 г манки;

2 белка от яиц С1.

Ингредиенты:

Здесь найдете рецепт нежной запеканки с рисом, творогом и яблоками.

Как приготовить: