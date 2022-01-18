Простий рецепт сирного пудингу на манці

Уже зі складу цього десерту зрозуміло – пудинг буде неймовірним і з насиченим вершковим смаком.

До речі, в Австрії є нудельни, практично з ідентичним складом. Хіба що додається мигдаль, і вони варяться.

Сирний пудинг / Фото: instagram.com/eremina_natalia

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Якщо раптом не буде рикоти, можна взяти інший вершковий сир або збільшити кількість масла. Запікатиметься пудинг не більше однієї години.

Рецепт від фудблогерки narisovano.

Пудинг сирний на манці

Пудинг сирний на манці / Фото: instagram.com/narisovano/

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180 г сиру;

250 г рикоти;

100 г цукру;

по 250 г молока, води;

30 г вершкового масла

100 г манки;

2 білки від яєць С1.

Інгредієнти:

Тут знайдете рецепт ніжної запіканки з рисом, сиром та яблуками.

Як приготувати: