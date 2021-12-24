И сытно, и вкусно – творожно-рисовая запеканка с яблоком к завтраку

Если пофантазировать и представить соревнования среди продуктов за популярность на завтрак, то в тройке лидеров, как бы не первым, будет творог. Это не только сырники, а и кексы с шоколадом и без него, и запеканки.
Для этой нужен рис, предварительно отваренный. Если хочется более насыщенной запеканки, то количество творога можно увеличивать.
Яблоки укладываются на дно формы, а сверху выливается творожно-рисовая масса.
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Автор этой запеканки – jscakes_stockholm – советует перевернуть запеканку после ее приготовления и вернуть в духовку, чтобы яблоки слегка подрумянились.
Творожно-рисовая запеканка
Ингредиенты:
- по 1 стакану отваренного риса, творога;
- 3 яйца;
- 100 г сахара;
- 2 яблока.
Как приготовить:
- В одной миске взбить белки до высоких пиков, в другой смешать рис, творог, желтки, сахар и одно яблоко, нарезанное кубиками. Осторожно смешать первую и вторую массы.
- В смазанную форму уложить на дно нарезанные дольками яблоки, выложить тесто и выпекать в духовке 40-45 минут при 180 градусах до золотисто цвета.
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