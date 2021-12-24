И сытно, и вкусно – творожно-рисовая запеканка с яблоком к завтраку

Понятно, что рис предварительно нужно отварить. Одно яблока идет в тесто. Второе, нарезанное на дольки, кладется на дно формы для запекания

Творожно-рисовая бабка / Фото: instagram.com/jscakes_stockholm

Если пофантазировать и представить соревнования среди продуктов за популярность на завтрак, то в тройке лидеров, как бы не первым, будет творог. Это не только сырники, а и кексы с шоколадом и без него, и запеканки.

Для этой нужен рис, предварительно отваренный. Если хочется более насыщенной запеканки, то количество творога можно увеличивать.

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Яблоки укладываются на дно формы, а сверху выливается творожно-рисовая масса.

Автор этой запеканки – jscakes_stockholm – советует перевернуть запеканку после ее приготовления и вернуть в духовку, чтобы яблоки слегка подрумянились.

Творожно-рисовая запеканка

Ингредиенты:

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по 1 стакану отваренного риса, творога;

3 яйца;

100 г сахара;

2 яблока.

Как приготовить: