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И сытно, и вкусно – творожно-рисовая запеканка с яблоком к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
24 декабря, 07:01
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Понятно, что рис предварительно нужно отварить. Одно яблока идет в тесто. Второе, нарезанное на дольки, кладется на дно формы для запекания
Творожно-рисовая бабка
Творожно-рисовая бабка / Фото: instagram.com/jscakes_stockholm

Если пофантазировать и представить соревнования среди продуктов за популярность на завтрак, то в тройке лидеров, как бы не первым, будет творог. Это не только сырники, а и кексы с шоколадом и без него, и запеканки.

Для этой нужен рис, предварительно отваренный. Если хочется более насыщенной запеканки, то количество творога можно увеличивать.

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Яблоки укладываются на дно формы, а сверху выливается творожно-рисовая масса.

Автор этой запеканки – jscakes_stockholm – советует перевернуть запеканку после ее приготовления и вернуть в духовку, чтобы яблоки слегка подрумянились.

Творожно-рисовая запеканка

Ингредиенты:

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  • по 1 стакану отваренного риса, творога;
  • 3 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 2 яблока.

Как приготовить:

  1. В одной миске взбить белки до высоких пиков, в другой смешать рис, творог, желтки, сахар и одно яблоко, нарезанное кубиками. Осторожно смешать первую и вторую массы.
  2. В смазанную форму уложить на дно нарезанные дольками яблоки, выложить тесто и выпекать в духовке 40-45 минут при 180 градусах до золотисто цвета.

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