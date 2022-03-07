Пышная паляница – рецепт наших бабушек от украинского фудблогера

Вкусный домашний хлеб и на сковороде можно сделать даже если нет яиц, об этом мы рассказывали.

Паляница – украинский домашний хлеб и сложно сказать, сколько веков она выручала нас в непростые времена.

Паляница / Фото: Инстаграм

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Слишком тонкое тесто – получится сухая паляница, слишком толстое – паляница может не пропечься.

Автор рецепта, фудблогер Лилия Цвит говорит, что вместо кефира может быть любой кисломолочный продукт.

Паляница на кефире

Ингредиенты:

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кефир – 2 ст.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

специи – по желанию;

сода – 1 ч. л. с верхом;

уксус – 1 ст. л.;

мука – 800 г.

Здесь найдете рецепт трубочек с начинкой из риса и вареных яиц. Их можно подавать к первым блюдам.

Как приготовить:

В кефир добавить соль, сахар, специи, соду. Все хорошо перемешать. Добавить муку, замесить тесто. Не забивайте тесто мукой. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут. Разделить тесто на равные части, в зависимости от размера сковородки. Сформировать паляницы толщиной в палец. Обжаривать под крышкой на маленьком огне и на сухой сковороде с двух сторон. Готовые паляницы накрыть чистым полотенцем и дать им отдохнуть.

Здесь смотрите, как замесить тесто для этих паляниц.