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Пышная паляница – рецепт наших бабушек от украинского фудблогера

Ирина Маслова
7 марта, 13:27
Тесто замешивается на кефире, можно взять любой кисломолочный продукт. После того, как паляницы будут готовы, дайте им отдохнуть под полотенцем

Вкусный домашний хлеб и на сковороде можно сделать даже если нет яиц, об этом мы рассказывали.

Паляница – украинский домашний хлеб и сложно сказать, сколько веков она выручала нас в непростые времена.

Паляница / Фото: Инстаграм

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Слишком тонкое тесто – получится сухая паляница, слишком толстое – паляница может не пропечься.

Автор рецепта, фудблогер Лилия Цвит говорит, что вместо кефира может быть любой кисломолочный продукт.

Паляница на кефире

Ингредиенты:

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  • кефир – 2 ст.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • специи – по желанию;
  • сода – 1 ч. л. с верхом;
  • уксус – 1 ст. л.;
  • мука – 800 г.

Здесь найдете рецепт трубочек с начинкой из риса и вареных яиц. Их можно подавать к первым блюдам.

Как приготовить:

  1. В кефир добавить соль, сахар, специи, соду. Все хорошо перемешать.
  2. Добавить муку, замесить тесто. Не забивайте тесто мукой. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
  3. Разделить тесто на равные части, в зависимости от размера сковородки.
  4. Сформировать паляницы толщиной в палец.
  5. Обжаривать под крышкой на маленьком огне и на сухой сковороде с двух сторон.
  6. Готовые паляницы накрыть чистым полотенцем и дать им отдохнуть.

Здесь смотрите, как замесить тесто для этих паляниц.

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