Пишна паляниця – рецепт наших бабусь від української фудблогерки

Смачний домашній хліб і на сковороді можна зробити, навіть якщо немає яєць, про це ми розповідали.

Паляниця – український домашній хліб і складно сказати, скільки століть вона рятувала нас у непрості часи.

Паляниця / Фото: Инстаграм

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Занадто тонке тісто – вийде суха паляниця, надто товсте – паляниця може не пропікатися.

Авторка рецепта, фудблогерка Лілія Цвіт каже, що замість кефіру може бути будь-який кисломолочний продукт.

Паляниця на кефірі

Інгредієнти:

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кефір – 2 ск.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

спеції – за бажанням;

сода – 1 ч. л. з верхом;

оцет – 1 ст. л.;

борошно – 800 г.

Тут знайдете рецепт трубочок з начинкою з рису та варених яєць. Їх можна подавати до перших страв.

Як приготувати:

У кефір додати сіль, цукор, спеції, соду. Все добре перемішати. Додати борошно, замісити тісто. Не забивайте тісто борошном. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин. Розділити тісто на рівні частини, залежно від розміру сковорідки. Сформувати паляниці завтовшки в палець. Обсмажувати під кришкою на маленькому вогні та на сухій сковороді з двох боків. Готові паляниці накрити чистим рушником та дати їм відпочити.

Тут дивіться, як замісити тісто для цих паляниць.