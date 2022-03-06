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Трубочки з рисовою начинкою – яйця та молоко для тіста не потрібні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 березня, 17:30
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Але яйця потрібні для начинки. Тісто замішується на олії, заготівлі можна заморожувати
Трубочки з рисовою начинкою
Трубочки з рисовою начинкою / Фото: Ольга Матвей

Є всі підстави припускати, що ці трубочки набагато смачніші за пиріжки, начинки в них багато, а тісто тонке. Та й випікаються вони дуже швидко.

До речі, у вигляді трубочок пиріжки з квашеною капустою готують у Молдові.

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Для цих трубочок потрібно відварити рис і поєднати з дрібно нарізаними яйцями. За бажанням додайте трохи обсмаженої цибулі.

Авторка рецепта Ольга Матвій радить зробити ще й заготівлі та заморозити ці трубочки.

Трубочки з рисом

Інгредієнти для тіста:

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  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • вода, олія – 250 мл.

Для начинки:

  • відварений рис – 100 г;
  • яйця – 3-4 шт.;
  • сіль перець.

Тут знайдете рецепт трубочок з картопляного пюре.

Як приготувати:

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  1. Сіль залити олією та водою. Додати борошно і замісити тісто. Воно має бути еластичним. Накрити харчової плівкою.
  2. Для начинки варений рис з'єднати з дрібно нарізаними яйцями. Додати подрібнену зелень. Начинку посолити та поперчити.
  3. Тісто обім'яти. Поділити на три рівні частини, кожну частину розрізати на п'ять шматочків.
  4. Розкачати кожен шматочок дуже тонко. На середину викласти 3 ч. л. начинки. Накрити одним краєм тіста, підігнути. Вільний край тіста розкачати і згорнути трубочку.
  5. Викласти на застелене деко. Можна змастити збитим яйцем.
  6. Випікати за 180 градусів до зарум'янювання.

Тут докладніше можна подивитися, як формувати трубочки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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