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Трубочки с рисовой начинкой – яйца и молоко для теста не нужны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 марта, 17:30
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Но яйца нужны для начинки. Тесто замешивается на растительном масле, заготовки можно замораживать
Трубочки с рисовой начинкой
Трубочки с рисовой начинкой / Фото: Ольга Матвей

Есть все основания предполагать, что эти трубочки гораздо вкуснее пирожков, начинки в них много, а тесто тонкое. Да и выпекаются они очень быстро.

Кстати, в виде трубочек пирожки с квашеной капустой готовят в Молдове.

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Для этих трубочек нужно отварить рис и соединить с мелко нарезанными яйцами. По желанию добавьте немного обжаренного лука.

Автор рецепта Ольга Матвей советует сделать еще и заготовки и заморозить эти трубочки.

Трубочки с рисом

Ингредиенты для теста:

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  • соль – 0,5 ч. л.;
  • вода, растительное масло – 250 мл.

Для начинки:

  • отварной рис – 100 г;
  • яйца – 3-4 шт.;
  • соль, перец.

Здесь найдете рецепт трубочек из картофельного пюре.

Как приготовить:

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  1. Соль залить растительным маслом и водой. Добавить муку и замесить тесто. Оно должно быть эластичным. Убрать под пищевую пленку.
  2. Для начинки вареный рис соединить с мелко нарезанными яйцами. Добавить измельченную зелень. Начинку посолить и поперчить.
  3. Тесто обмять. Поделить на три равные части, каждую часть разрезать на пять кусочков.
  4. Раскатать каждый кусочек очень тонко. На середину выложить 3 ч. л. начинки. Накрыть одним краем теста, подогнуть. Свободный край теста раскатать и свернуть трубочку..
  5. Выложить на застеленный противень. Можно смазать взбитым яйцом.
  6. Выпекать при 180 градусах до зарумянивания.

Здесь подробней можно посмотреть, как формировать трубочки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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