Трубочки с рисовой начинкой – яйца и молоко для теста не нужны

Но яйца нужны для начинки. Тесто замешивается на растительном масле, заготовки можно замораживать

Трубочки с рисовой начинкой / Фото: Ольга Матвей

Есть все основания предполагать, что эти трубочки гораздо вкуснее пирожков, начинки в них много, а тесто тонкое. Да и выпекаются они очень быстро.

Кстати, в виде трубочек пирожки с квашеной капустой готовят в Молдове.

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Для этих трубочек нужно отварить рис и соединить с мелко нарезанными яйцами. По желанию добавьте немного обжаренного лука.

Автор рецепта Ольга Матвей советует сделать еще и заготовки и заморозить эти трубочки.

Трубочки с рисом

Ингредиенты для теста:

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соль – 0,5 ч. л.;

вода, растительное масло – 250 мл.

Для начинки:

отварной рис – 100 г;

яйца – 3-4 шт.;

соль, перец.

Здесь найдете рецепт трубочек из картофельного пюре.

Как приготовить:

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Соль залить растительным маслом и водой. Добавить муку и замесить тесто. Оно должно быть эластичным. Убрать под пищевую пленку. Для начинки вареный рис соединить с мелко нарезанными яйцами. Добавить измельченную зелень. Начинку посолить и поперчить. Тесто обмять. Поделить на три равные части, каждую часть разрезать на пять кусочков. Раскатать каждый кусочек очень тонко. На середину выложить 3 ч. л. начинки. Накрыть одним краем теста, подогнуть. Свободный край теста раскатать и свернуть трубочку.. Выложить на застеленный противень. Можно смазать взбитым яйцом. Выпекать при 180 градусах до зарумянивания.

Здесь подробней можно посмотреть, как формировать трубочки.