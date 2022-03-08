Пышные, как пух – рецепт пампушек на воде (подойдет для тех, кто постится)

Это не только очень удачный рецепт для Великого поста, но и вкусная замена хлебу. Домашний хлеб в принципе сейчас актуальный и хорошо, что его можно легко сделать на сковороде.

После того, как пампушки будут сформированы, они должны постоять 20-25 минут перед выпеканием.

Фото: instagram.com/sobchuknata/

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Рецепт со страницы elenapodlisnic.

Пампушки на воде

Пампушки на воде / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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1 ст. теплой воды;

2 щепотки соли;

1,5 ст. л. сахара;

3 ст. л. растительного масла;

11 г сухих дрожжей;

450 г муки;

1 яйцо (по желанию);

чеснок, укроп.

Здесь найдете рецепт легкого десерта на каждый день и на 8 Марта из овсянки бананов и какао.

Как приготовить: