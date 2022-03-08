Пышные, как пух – рецепт пампушек на воде (подойдет для тех, кто постится)

Это не только очень удачный рецепт для Великого поста, но и вкусная замена хлебу. Домашний хлеб в принципе сейчас актуальный и хорошо, что его можно легко сделать на сковороде.
После того, как пампушки будут сформированы, они должны постоять 20-25 минут перед выпеканием.
Фото: instagram.com/sobchuknata/
Рецепт со страницы elenapodlisnic.
Пампушки на воде
Пампушки на воде / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- 1 ст. теплой воды;
- 2 щепотки соли;
- 1,5 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 11 г сухих дрожжей;
- 450 г муки;
- 1 яйцо (по желанию);
- чеснок, укроп.
Здесь найдете рецепт легкого десерта на каждый день и на 8 Марта из овсянки бананов и какао.
Как приготовить:
- Воду смешать с сахаром и дрожжами. Добавить масло, щепотку соли и просеянную муку. Замесить тесто, оно будет немного липнуть.
- Смазать тесто и противень маслом, сформировать 12 одинаковых шариков, выкладывать сразу на противень. Дать постоять 20 минут.
- Смазать яйцом и отправить в нагретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
- Смешать растительное масло с солью, укропом, пропущенным через пресс чесноком и 2 ст. л. воды.
- Смазать пампушки чесночной смесью и отправить в духовку еще на пять минут.