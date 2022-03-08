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Пышные, как пух – рецепт пампушек на воде (подойдет для тех, кто постится)

Ирина Маслова
8 марта, 07:06
Это постный рецепт. Автор этих пампушек предлагает смазать их перед выпеканием взбитым яйцом. Придерживаетесь Великого поста – яйцо не используйте

Это не только очень удачный рецепт для Великого поста, но и вкусная замена хлебу. Домашний хлеб в принципе сейчас актуальный и хорошо, что его можно легко сделать на сковороде.

После того, как пампушки будут сформированы, они должны постоять 20-25 минут перед выпеканием.

Фото: instagram.com/sobchuknata/

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Рецепт со страницы elenapodlisnic.

Пампушки на воде

Пампушки на воде / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • 1 ст. теплой воды;
  • 2 щепотки соли;
  • 1,5 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 11 г сухих дрожжей;
  • 450 г муки;
  • 1 яйцо (по желанию);
  • чеснок, укроп.

Здесь найдете рецепт легкого десерта на каждый день и на 8 Марта из овсянки бананов и какао.

Как приготовить:

  1. Воду смешать с сахаром и дрожжами. Добавить масло, щепотку соли и просеянную муку. Замесить тесто, оно будет немного липнуть.
  2. Смазать тесто и противень маслом, сформировать 12 одинаковых шариков, выкладывать сразу на противень. Дать постоять 20 минут.
  3. Смазать яйцом и отправить в нагретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
  4. Смешать растительное масло с солью, укропом, пропущенным через пресс чесноком и 2 ст. л. воды.
  5. Смазать пампушки чесночной смесью и отправить в духовку еще на пять минут.