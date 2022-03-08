Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Пишні, як пух – рецепт пампухів на воді (підійде для тих, хто постує)

Ірина Маслова
8 березня, 07:06
Це пісний рецепт. Авторка цих пампухів пропонує змастити їх перед випіканням збитим яйцем. Дотримуєтеся Великого посту – яйце не використовуйте

Це не тільки дуже вдалий рецепт для Великого посту, а й смачна заміна хліба. Домашній хліб наразі у принципі нині актуальний і добре, що його можна легко зробити на сковороді.

Після того, як пампухи будуть сформовані, вони мають постояти 20-25 хвилин перед випіканням.

Фото: instagram.com/sobchuknata/

Реклама

Рецепт зі сторінки elenapodlisni.

Пампухи на воді

Пампухи на воді / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

Реклама
  • 1 ск. теплої води;
  • 2 щіпки солі;
  • 1,5 ст. л. цукру;
  • 3 ст. л. олії;
  • 11 г сухих дріжджів;
  • 450 г борошна;
  • 1 яйце (за бажанням);
  • часник, кріп.

Тут знайдете рецепт легкого десерту на кожен день та на 8 Березня з вівсянки бананів та какао.

Як приготувати:

  1. Воду змішати з цукром та дріжджами. Додати олію, щіпку солі та просіяне борошно. Замісити тісто, воно має трохи липнути.
  2. Змастити тісто і деко олією, сформувати 12 однакових кульок, викладати одразу на деко. Дати постояти 20 хвилин.
  3. Змастити яйцем і відправити до нагрітої до 200 градусів духовки на 25 хвилин.
  4. Змішати олію із сіллю, кропом, пропущеним через прес часником і 2 ст. л. води.
  5. Змастити пампухи часниковою сумішшю та відправити в духовку ще на п'ять хвилин.