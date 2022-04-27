Рецепт белоснежного песочного печенья из Букингемского дворца

Рацион королевской семьи и рецепты, соответственно, были и будут в центре внимания. И каждый раз мы убеждаемся, что едят монархи обычную еду. Во всяком случае, нам так сообщают их повара.
Меган Маркл, например, любит и даже печет банановый хлеб, он больше похож на кекс.
Песочное печенье, которое подают к чаю Елизавете ІІ / Фото: www.31daily.com
Елизавета ІІ очень тепло относится к выпечке, в частности, к этому песочному печенью. Традиционная его форма прямоугольная и с дырочками наверху, их можно сделать с помощью вилки.
Еще теплым печенье нужно слегка посыпать сахаром. Рецепт нашли на сайте 31daily.com.
Печенье королевы Елизаветы ІІ
Печенье королевы Елизаветы / Фото: www.31daily.com
Ингредиенты:
- 240 г сливочного масла комнатной температуры;
- 1 стакан сахарной пудры;
- 100 г просеянного кукурузного крахмала;
- 2 стакана универсальной муки;
- сахар для посыпки.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Просейте сахарную пудру и кукурузный крахмал к размягченному маслу. Замесите тесто.
- Раскатайте тесто до толщины чуть больше одного сантиметра. Нарежьте прямоугольниками или вырежьте кружочки. Наколите поверхность вилкой.
- Переложите на застеленный и смазанный маслом противень. Выпекайте от 10 до 15 минут или до золотистого цвета.
- Украсьте сахаром.
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