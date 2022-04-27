Рецепт белоснежного песочного печенья из Букингемского дворца

Рацион королевской семьи и рецепты, соответственно, были и будут в центре внимания. И каждый раз мы убеждаемся, что едят монархи обычную еду. Во всяком случае, нам так сообщают их повара.

Меган Маркл, например, любит и даже печет банановый хлеб, он больше похож на кекс.

Песочное печенье, которое подают к чаю Елизавете ІІ / Фото: www.31daily.com

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Елизавета ІІ очень тепло относится к выпечке, в частности, к этому песочному печенью. Традиционная его форма прямоугольная и с дырочками наверху, их можно сделать с помощью вилки.

Еще теплым печенье нужно слегка посыпать сахаром. Рецепт нашли на сайте 31daily.com.

Печенье королевы Елизаветы ІІ

Печенье королевы Елизаветы / Фото: www.31daily.com

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Ингредиенты:

240 г сливочного масла комнатной температуры;

1 стакан сахарной пудры;

100 г просеянного кукурузного крахмала;

2 стакана универсальной муки;

сахар для посыпки.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Просейте сахарную пудру и кукурузный крахмал к размягченному маслу. Замесите тесто. Раскатайте тесто до толщины чуть больше одного сантиметра. Нарежьте прямоугольниками или вырежьте кружочки. Наколите поверхность вилкой. Переложите на застеленный и смазанный маслом противень. Выпекайте от 10 до 15 минут или до золотистого цвета. Украсьте сахаром.

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