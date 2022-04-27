Рецепт білосніжного пісочного печива з Букінгемського палацу

Раціон королівської сім'ї та рецепти, відповідно, були і будуть у центрі уваги. І щоразу ми переконуємось, що їдять монархи звичайну їжу. Принаймні так нам повідомляють їхні кухарі.
Меган Маркл, наприклад, любить і навіть пече банановий хліб, він більше схожий на кекс.
Пісочне печиво, яке подають до чаю Єлизавети ІІ / Фото: www.31daily.com
Єлизавета ІІ дуже тепло ставиться до випічки, зокрема до цього пісочного печива. Традиційна форма прямокутна та з дірочками нагорі, їх можна зробити за допомогою виделки.
Ще теплим печиво потрібно трохи посипати цукром. Рецепт знайшли на сайті 31daily.com.
Печиво королеви Єлизавети ІІ
Печиво королеви Єлизавети / Фото: www.31daily.com
Інгредієнти:
- 240 г вершкового масла кімнатної температури;
- 1 склянка цукрової пудри;
- 100 г просіяного кукурудзяного крохмалю;
- 2 склянки універсального борошна;
- цукор для посипання.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Просійте цукрову пудру та кукурудзяний крохмаль до розм'якшеного масла. Замісіть тісто.
- Розкачайте тісто завтовшки до одного сантиметра. Наріжте прямокутниками або виріжте кружальця. Наколіть поверхню виделкою.
- Перекладіть на застелене і змащене деко. Випікайте від 10 до 15 хвилин або до золотавого кольору.
- Прикрасьте цукром.
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