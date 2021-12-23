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Багато м'яса та картопляне пюре – як приготувати улюблений пиріг принца Гаррі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
23 грудня, 11:31
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Його можна назвати і картопляною запіканкою з м'ясом, і класичним британським пастушим або котеджним пирогом. Потрібен яловичий фарш, він буде основою, зверху – пюре й тертий сир
Рецепт улюбленого пирога принца Гаррі
Рецепт улюбленого пирога принца Гаррі / Фото: Колаж: Сьогодні

Проста, ситна та домашня їжа – такі переваги у харчуванні Гаррі. Ми розповідали про банановий кекс, який іноді пече його дружина Меган Маркл, тепер дізнаємося рецепт улюбленого пирога принца.

Колишній королівський кухар Даррен МакҐрейді одного разу розповів, що часто готував його для Уїльяма та Гаррі, коли ті поверталися зі школи. Цей пиріг – чудова зігрівальна їжа для зимових вечерь.

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Пирога виходить багато та й приготувати це нескладно.

У рецепті Тhespruceeats.com пропонують взяти класичний британський чедер, його можна замінити іншим твердим.

Котеджний пиріг

Інгредієнти для картопляного пюре:

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  • 800 г картоплі;
  • 6 ст. л. молока;
  • 150 г вершкового масла;
  • сіль, перець – за смаком.

Для начинки з яловичини:

  • 1/2 ст. л. сала або бекону;
  • 200 г нарізаної цибулі;
  • 100 г дрібно нарізаної моркви;
  • 1 зубчик часнику, подрібнений;
  • 400 г яловичого фаршу;
  • 300 мл яловичого бульйону;
  • за 1 ст. л. борошна, вершкового масла;
  • 100 г твердого тертого сиру;
  • сіль, перець, свіжа петрушка – за смаком.

Як приготувати:

  1. Картоплю очистити, нарізати на четвертинки та відварити.
  2. На слабкому вогні у сковороді підігріти молоко та вершкове масло. Додати картоплю та перетворити її на пюре.
  3. В іншій сковороді розтопити сало або бекон, додати цибулю і моркву і тушкувати 5 хвилин. Додати часник та готувати ще хвилину.
  4. Додати яловичий фарш та четверту частину бульйону. Готувати, постійно помішуючи, доки все м'ясо не підрум'яниться.
  5. Додати бульйон, петрушку, сіль та перець за смаком. Тушкувати під кришкою 15 хвилин.
  6. Нагріти духовку до 190 градусів.
  7. З'єднати борошно з маслом, щоб вийшла паста. Додайте трохи пасти невеликими шматочками в м'ясний фарш, помішуючи, доки все борошно не розчиниться. І так з усією пастою, доки м'ясна начинка не загусне.
  8. У форму для запікання викласти м'ясну начинку, зверху – пюре та посипати тертим сиром.
  9. Випікати від 30 до 35 хвилин або доки пиріг не підрум'яниться.

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Ірина Маслова
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