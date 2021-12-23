Много мяса и картофельное пюре – как приготовить любимый пирог принца Гарри

Простая, сытная и домашняя еда – такие предпочтения в питании Гарри. Мы рассказывали о банановом кексе, который иногда печет его жена Меган Маркл, теперь узнаем рецепт любимого пирога принца.
Бывший королевский повар Даррен МакГрейди однажды рассказал, что часто готовил его для Уильяма и Гарри, когда те возвращались из школы. Этот пирог – отличная согревающая еда для зимних ужинов.
Его получается много да и приготовить это несложно.
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В рецепте Тhespruceeats.com предлагают взять классический британский чеддер, его можно заменить другим твердым.
Коттеджный пирог
Ингредиенты для картофельного пюре:
- 800 г картофеля;
- 6 ст. л. молока;
- 150 г сливочного масла;
- соль, перец – по вкусу.
Для начинки из говядины:
- 1/2 ст. л. сала или бекона;
- 200 г нарезанного лука;
- 100 г мелко нарезанной моркови;
- 1 зубчик чеснока, измельченный;
- 400 г говяжьего фарша;
- 300 мл говяжьего бульона;
- по 1 ст. л. муки, сливочного масла;
- 100 г тертого твердого сыра;
- соль, перец, свежая петрушка – по вкусу.
Как приготовить:
- Картофель очистить, нарезать на четвертинки и отварить.
- На слабом огне в сковороде подогреть молоко и сливочное масло. Добавить картофель и превратить его в пюре.
- В другой сковороде растопить сало или бекон, добавить лук и морковь и тушить 5 минут. Добавить чеснок и готовить еще минуту.
- Добавить говяжий фарш и четвертую часть бульона. Готовить, постоянно помешивая, пока все мясо не подрумянится.
- Добавить бульон, петрушку, соль и перец по вкусу. Тушить под крышкой 15 минут.
- Нагреть духовку до 190 градусов.
- Соединить муку с маслом, чтобы получилась паста. Добавьте немного пасты небольшими кусочками в мясной фарш, помешивая, пока вся мука не растворится. И так со все пастой, пока мясная начинка не загустеет.
- В форму для запекания выложить мясную начинку, сверху – пюре и посыпать тертым сыром.
- Выпекать от 30 до 35 минут или пока пирог не подрумянится.
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