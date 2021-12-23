Много мяса и картофельное пюре – как приготовить любимый пирог принца Гарри

Его можно назвать и картофельной запеканкой с мясом, и классическим британским пастушьим или коттеджным пирогом. Нужен говяжий фарш, он будет основой, сверху – пюре и тертый сыр

Рецепт любимого пирога принца Гарри / Фото: Коллаж: Сегодня

Простая, сытная и домашняя еда – такие предпочтения в питании Гарри. Мы рассказывали о банановом кексе, который иногда печет его жена Меган Маркл, теперь узнаем рецепт любимого пирога принца.

Бывший королевский повар Даррен МакГрейди однажды рассказал, что часто готовил его для Уильяма и Гарри, когда те возвращались из школы. Этот пирог – отличная согревающая еда для зимних ужинов.

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Его получается много да и приготовить это несложно.

В рецепте Тhespruceeats.com предлагают взять классический британский чеддер, его можно заменить другим твердым.

Коттеджный пирог

Ингредиенты для картофельного пюре:

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800 г картофеля;

6 ст. л. молока;

150 г сливочного масла;

соль, перец – по вкусу.

Для начинки из говядины:

1/2 ст. л. сала или бекона;

200 г нарезанного лука;

100 г мелко нарезанной моркови;

1 зубчик чеснока, измельченный;

400 г говяжьего фарша;

300 мл говяжьего бульона;

по 1 ст. л. муки, сливочного масла;

100 г тертого твердого сыра;

соль, перец, свежая петрушка – по вкусу.

Как приготовить: