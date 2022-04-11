Рецепт для Близнецов – приготовьте уютный сырный хлеб на сковороде

Почему именно хлеб, который можно сравнить с хачапури, и именно для Близнецов? Потому что Близнецы – люди очень общительны, с ними легко и они умеют находить общий язык практически со всеми. Этот хлеб обязательно понравится всем без исключения.
В отличие от зачастую нерешительных Раков, им мы предлагали интересный морковный салат, Близнецы редко проявляют слабость. Вся их жизнь – поиск себя, в котором, к сожалению, часто попадают в авантюры и ошибаются.
Рецепт сырного хлеба для Близнецов / Фото: Коллаж: Сегодня
Приготовьте для них хлеб с сыром и картофельным пюре внутри, заварите чай и организуйте интересную беседу – Близнецы окажутся в центре вашего застолья, не сомневайтесь.
Рецепт нашли на канале table diary 식탁일기.
Сырный хлеб на сковороде – рецепт для Близнецов
Ингредиенты:
- 100 г муки;
- 55 г молока;
- 10 г топленого масла;
- крупная картофелина;
- 2 ст. л. майонеза или сметаны;
- 150 г моцареллы или твердого сыра;
- соль, перец, специи.
Если в близком окружении есть Стрельцы, то угостите их нежной куриной печенью.
Как приготовить:
- Просеянную муку соединить с теплым молоком, топленым масло и щепоткой соли. Замесить тесто. Вымешивать 5-7 минут. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час.
- Картофель очистить и отварить. Размять в пюре и добавить майонез или сметану. Тщательно перемешать.
- Тесто раскатать в лепешку, сверху выложить тертый сыр и картофельное пюре. Плотно защипнуть края теста на верхушке. Осторожно раскатать.
- На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить хлеб. Смазать сливочным маслом и жарить до золотистости с двух сторон.
Подробней об этом хлебе смотрите в видео.