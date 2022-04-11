Рецепт для Близнецов – приготовьте уютный сырный хлеб на сковороде

Почему именно хлеб, который можно сравнить с хачапури, и именно для Близнецов? Потому что Близнецы – люди очень общительны, с ними легко и они умеют находить общий язык практически со всеми. Этот хлеб обязательно понравится всем без исключения.

В отличие от зачастую нерешительных Раков, им мы предлагали интересный морковный салат, Близнецы редко проявляют слабость. Вся их жизнь – поиск себя, в котором, к сожалению, часто попадают в авантюры и ошибаются.

Рецепт сырного хлеба для Близнецов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Приготовьте для них хлеб с сыром и картофельным пюре внутри, заварите чай и организуйте интересную беседу – Близнецы окажутся в центре вашего застолья, не сомневайтесь.

Рецепт нашли на канале table diary 식탁일기.

Сырный хлеб на сковороде – рецепт для Близнецов

Сырный хлеб на сковороде – рецепт для Близнецов / Фото: table diary 식탁일기

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Ингредиенты:

100 г муки;

55 г молока;

10 г топленого масла;

крупная картофелина;

2 ст. л. майонеза или сметаны;

150 г моцареллы или твердого сыра;

соль, перец, специи.

Если в близком окружении есть Стрельцы, то угостите их нежной куриной печенью.

Как приготовить:

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Просеянную муку соединить с теплым молоком, топленым масло и щепоткой соли. Замесить тесто. Вымешивать 5-7 минут. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час. Картофель очистить и отварить. Размять в пюре и добавить майонез или сметану. Тщательно перемешать. Тесто раскатать в лепешку, сверху выложить тертый сыр и картофельное пюре. Плотно защипнуть края теста на верхушке. Осторожно раскатать. На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить хлеб. Смазать сливочным маслом и жарить до золотистости с двух сторон.

Подробней об этом хлебе смотрите в видео.