Рецепт для Близнюків – приготуйте затишний сирний хліб на сковороді

Чому саме хліб, який можна порівняти з хачапурі, і саме для Близнюків? Тому що Близнюки – люди дуже комунікабельні, з ними легко й вони вміють порозумітися практично з усіма. Як і цей хліб – він сподобається всім без винятку.
На відміну від часто нерішучих Раків, їм ми пропонували цікавий морквяний салат, Близнюки зрідка показують слабкість. Усе їхнє життя – пошук себе, в якому, на жаль, часто потрапляють в авантюри та помиляються.
Рецепт сирного хліба для Близнюків / Фото: Колаж: Сьогодні
Приготуйте для них хліб із сиром та картопляним пюре всередині, заваріть чай та організуйте цікаву бесіду – Близнюки опиняться у центрі вашого застілля, не сумнівайтесь.
Рецепт знайшли на каналі table diary 식탁일기.
Сирний хліб на сковороді – рецепт для Близнюків
Інгредієнти:
- 100 г борошна;
- 55 г молока;
- 10 г топленого масла;
- велика картоплина;
- 2 ст. л. майонезу або сметани;
- 150 г моцарели або твердого сиру;
- сіль, перець, спеції.
Якщо в близькому оточенні є Стрільці, то почастуйте їх ніжною курячою печінкою.
Як приготувати:
- Просіяне борошно з'єднати з теплим молоком, топленим маслом і щіпкою солі. Замісити тісто. Вимішувати 5-7 хвилин. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на одну годину.
- Картопля очистити та відварити. Розім'яти в пюре та додати майонез або сметану. Ретельно перемішати.
- Тісто розкачати в коржик, зверху викласти тертий сир та картопляне пюре. Щільно защипнути краї тіста на верхівці. Обережно розкачати.
- На сковороді розігріти вершкове масло. Викласти хліб. Змастити вершковим маслом і смажити до золотавості з двох боків.
Докладніше про цей хліб дивіться у відео.