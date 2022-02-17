Рецепт фасолевого супа Сената США от 1903 года, который подают и сегодня

Мы знаем, что в США к супам относятся очень положительно. Об одном таком, свадебном, мы рассказывали подробно.
Легендарный, как часто его называют, суп Сената США впервые появился в сенатском ресторане в самом начале 1900-ых и готовился каждый день.
Фасолевый суп сената США / Фото: unpeeledjournal.com
Исключение было в сентябре 1943 года. Тогда из-за войны не было нужного количества фасоли.
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Итак, в начале ХХ века сенатор от Айдахо Фред Дюбюа предложил поварам свой рецепт фасолевого супа.
Очень скоро, через несколько лет, сенатор от Миннесоты – Кнут Нельсон – предложил свой рецепт. Его готовят так и сегодня. Он же будет ниже.
Отличия: в суп Дюбуа добавлялось немного картофеля, он варился вместе с копченым мясом, и стебли сельдерея.
В супе Кнута Нельсона ни картофеля, ни сельдерея нет.
Рецепт человека, который лично пробовал этот суп, нашли на сайте Unpeeledjournal.com.
Фасолевый суп сената США
Ингредиенты:
- 450 г белой фасоли;
- 350 г ветчины или копченой свинины;
- 2 литра холодной воды;
- 1 луковица, нарезанная кубиками;
- 1 ст. л. сливочного масла.
- соль, перец.
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Как приготовить:
- Промытую фасоль поместите в большую кастрюлю с двумя литрами холодной воды и нарезанной ветчиной.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите, периодически помешивая, пока фасоль полностью не размякнет.
- Уберите ветчину и отложите.
- Обжарьте лук на сливочном масле и добавьте в суп. Верните ветчину в суп, перемешайте.
- Доведите до вкуса солью и перцем и готовьте еще несколько минут.