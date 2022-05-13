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Рецепт финских булочек корвапуусти – воздушных, с невероятным коричным ароматом

Ирина Маслова
13 мая, 09:58
Они напоминают приплюснутые ушки. Корица и сахар для начинки перетираются со сливочным маслом. При желании добавьте немного молотого кардамона

В Финляндии корвапуусти ласково называют булочками-оплеухами. И действительно, они напоминают слегка приплюснутое ухо. Пришли в страну из Швеции и очень перекликаются со шведской коричной булочкой.

Финны считают корвапуусти главными в стране, даже празднуют день этой выпечки в октябре.

Рецепт финских булочек корвапуусти

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Сложного в формовке нет. После расстойки тесто раскатывается, получает начинку и заворачивается в рулет. Перед выпеканием каждую булочку нужно немного приплюснуть ладонью.

На странице elena_kh1515 советуют слегка смазывать руки растительным маслом, когда будете работать с тестом. А вымешивать методом отбивания, поднимать от поверхности и бросать.

Финские булочки корвапуусти

Финские булочки корвапуусти

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Для теста:

  • мука – 500 г;
  • молоко – 250 мл;
  • дрожжи сухие – 1 ст. л.;
  • сахар – 100 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • желток – 1 шт.;
  • соль – 1/2 ч. л.
  • кардамон молотый – 2 ч. л. (по желанию).

Для начинки:

  • сахар – 50 г;
  • сливочное масло – 60 г;
  • корица молотая – 2 ч. л.;
  • яйцо для смазывания.

Как приготовить:

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  1. К теплому молоку добавить дрожжи, 1 ст. л. сахара и оставить в теплом месте на 10-15 минут до образования пенной шапочки.
  2. К опаре добавить остальной сахар, соль, кардамон и муку, перемешать и добавить желток и очень мягкое сливочное масло. Вымесить тесто в течение 8 минут. Накрыть тесто и дать отдохнуть час-полтора.
  3. Для начинки растереть очень мягкое сливочное масло с сахаром и корицей.
  4. Готовое тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт размером примерно 60×40. Сверху смазать начинкой. Пласт свернуть в плотный рулет и нарезать на трапециевидные части. Прижать ладонью посередине каждой.
  5. Выложить на застеленный противень на расстоянии друг от друга, дать расстояться 30 минут, смазать яйцом и выпекать в разогретой до 180 духовке духовке 20-25 минут.

И еще один рецепт финских булочек с клубничным вареньем найдете здесь.