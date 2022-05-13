Рецепт фінських булочок корвапуусті – повітряних, з неймовірним коричним ароматом

У Фінляндії корвапуусті ласкаво називають булочками-ляпасами. Вони нагадують злегка приплющене вухо. Прийшли в країну зі Швеції та дуже перегукуються зі шведською коричною булочкою.
Фіни вважають корвапуусті головними в країні, навіть святкують день цієї випічки у жовтні.
Рецепт фінських булочок корвапуусті
Складного у формуванні немає. Після вистоювання тісто розкочується, отримує начинку й загортається в рулет. Перед випіканням кожну булочку потрібно трохи приплюснути долонею.
На сторінці elena_kh1515 радять злегка змащувати руки олією, коли працюватимете з тістом. А вимішувати шляхом відбивання, піднімати від поверхні та кидати.
Фінські булочки корвапуусті
Фінські булочки корвапуусті
Для тіста:
- борошно – 500 г;
- молоко – 250 мл;
- дріжджі сухі – 1 ст. л.;
- цукор – 100 г;
- вершкове масло – 100 г;
- жовток – 1 шт.;
- сіль – 1/2 ч. л.
- кардамон мелений – 2 ч. л. (або за смаом).
Для начинки:
- цукор – 50 г;
- вершкове масло – 60 г;
- кориця мелена – 2 ч. л.;
- яйце для змащування.
Як приготувати:
- До теплого молока додати дріжджі, 1 ст. л. цукру і залишити в теплому місці на 10-15 хвилин до утворення пінної шапочки.
- До опари додати решту цукру, сіль, кардамону і борошна, перемішати і додати жовток і дуже м'яке вершкове масло. Вимісити тісто 8 хвилин. Накрити тісто і дати відпочити годину-півтори.
- Для начинки розтерти дуже м'яке масло з цукром і корицею.
- Готове тісто разкачати на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт розміром приблизно 60×40. Зверху змастити начинкою. Пласт згорнути в щільний рулет і нарізати на трапецієподібні частини. Притиснути долонею посередині кожної.
- Викласти на застелене деко на відстані одна від одної, дати відстоятись 30 хвилин, змастити яйцем і випікати в розігрітій до 180 духовці 20-25 хвилин.
І ще один рецепт фінських булочок з полуничним варенням знайдете тут.