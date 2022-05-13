Рецепт фінських булочок корвапуусті – повітряних, з неймовірним коричним ароматом

У Фінляндії корвапуусті ласкаво називають булочками-ляпасами. Вони нагадують злегка приплющене вухо. Прийшли в країну зі Швеції та дуже перегукуються зі шведською коричною булочкою.

Фіни вважають корвапуусті головними в країні, навіть святкують день цієї випічки у жовтні.

Рецепт фінських булочок корвапуусті

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Складного у формуванні немає. Після вистоювання тісто розкочується, отримує начинку й загортається в рулет. Перед випіканням кожну булочку потрібно трохи приплюснути долонею.

На сторінці elena_kh1515 радять злегка змащувати руки олією, коли працюватимете з тістом. А вимішувати шляхом відбивання, піднімати від поверхні та кидати.

Фінські булочки корвапуусті

Фінські булочки корвапуусті

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Для тіста:

борошно – 500 г;

молоко – 250 мл;

дріжджі сухі – 1 ст. л.;

цукор – 100 г;

вершкове масло – 100 г;

жовток – 1 шт.;

сіль – 1/2 ч. л.

кардамон мелений – 2 ч. л. (або за смаом).

Для начинки:

цукор – 50 г;

вершкове масло – 60 г;

кориця мелена – 2 ч. л.;

яйце для змащування.

Як приготувати:

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До теплого молока додати дріжджі, 1 ст. л. цукру і залишити в теплому місці на 10-15 хвилин до утворення пінної шапочки. До опари додати решту цукру, сіль, кардамону і борошна, перемішати і додати жовток і дуже м'яке вершкове масло. Вимісити тісто 8 хвилин. Накрити тісто і дати відпочити годину-півтори. Для начинки розтерти дуже м'яке масло з цукром і корицею. Готове тісто разкачати на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт розміром приблизно 60×40. Зверху змастити начинкою. Пласт згорнути в щільний рулет і нарізати на трапецієподібні частини. Притиснути долонею посередині кожної. Викласти на застелене деко на відстані одна від одної, дати відстоятись 30 хвилин, змастити яйцем і випікати в розігрітій до 180 духовці 20-25 хвилин.

І ще один рецепт фінських булочок з полуничним варенням знайдете тут.