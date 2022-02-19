Рецепт красивих булочок з Фінляндії, які там їдять на Масляну

Отже, у Фінляндії багато булочок. І деякі з них дуже цікаві. Як спекти "Масляні очі" з гарною формою та оформленням – ми знаємо.
Тепер настав час для булочок, які у цій країні обов'язково роблять на Масляну. Називаються вони ласкіяспула.
Цікаво, що варіянтів начинки для них існує два – або полуничне варення, або мигдальна паста.
Далі по темі
Саме ці дві начинки продовжують супроводжувати суперечки. Дехто вважає, що справжні ласкіяспули мають бути з мигдалем, інші, що з варенням.
У рецепті від фудблогерки vinegretteblog це і варення, і збиті вершки.
Зрозуміло, що випічка більше, ніж просто калорійна. Хоча й Масляна у нас один раз на рік. Тож спробувати ці дивовижні булочки, що зрозуміло з фото, дуже варто.
Фінські булочки ласкіяспула
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- 25 г свіжих дріжджів;
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- 65 г цукру;
- 1 ч. л. кардамону;
- близько 300 г борошна;
- 75 г вершкового масла;
- полуничне варення, збиті вершки.
А якщо є черстві булочки, то їх можна перетворити на повітряний пудинг з англійським кремом. Як це зробити – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- У теплому молоці розчинити дріжджі. Додати одне яйце, сіль, цукор, кардамон та перемішати.
- Частками додавати борошно і починати замішувати виделкою. Має вийти м'яке, еластичне тісто.
- Додати розтоплене масло і все борошно. Тісто не має липнути до рук і бути м'яким, повітряним, маслянистим. Накрити рушником і залишити у теплому місці.
- Коли тісто підійде, обім'яти та розділити на 18-20 частин. Розігріти духовку до 225 градусів.
- Кожну частину скачати в кульку, змастити збитим яйцем і розкласти на відстані на застеленому деку. Випікати 10-15 хвилин, остудити.
- Кожну булочку розрізати вздовж не до кінця, покласти по ложці варення та збиті вершки.